Усику в пример: как сложилась судьба боксеров, перешедших в супертяжелый вес

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В ночь с субботы на воскресенье Александр Усик наконец-то дебютирует в супертяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в крузервейте решил сменить дивизион еще год назад после победы над Тони Беллью, но никак не мог воплотить свои планы в жизнь. Очередную попытку он предпримет 12 октября в Чикаго, когда выйдет на ринг против Чазза Уизерспуна. Усик – Уизерспун трансляция боя уже доступна на нашем сайте.

Поочередно у него сорвались бои против Карлоса Такамы и Тайрона Спонга. Верующий украинец даже предложили, что это знак свыше. "Говорят, Бог дает знак, что мне не нужно идти в супертяжи", сказал как-то Усик. Мы в дела Господни не вмешиваемся, зато можем обратиться к истории и вспомнить яркие случаи переходов из крузервейта в хэвивейт.

Эвандер Холифилд

Безусловно, легенда мирового бокса. Холифилд известен не только тем, что его ухом полакомился Майк Тайсон. Эвандер стал первым, кому удалось стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, после чего он подался в супертяжи и повторил там свой успех, а два года назад его имя было внесено в Международный зал боксерской славы. Кстати, Усик уже успел побить несколько рекордов Холифилда. Сначала Усик побил рекорд Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула, затем обошел американца по скорости объединения поясов и, наконец, в самый короткий срок завоевал абсолютку крузервейта.

Рой Джонс

Не мене известная личность в мире бокса. Джонс прошел путь от среднего веса (до 72,6 кг) до чемпиона мира в супертяжах, завоевав титулы в пяти дивизионах. Правда, в супертяжах Джонс провел только один бой – он победил Джона Руиса, завоевав титул WBA, и стал обязательным претендентом на бой с Виталием Кличко, но договориться о поединке не удалось. После этого Рой вернулся в крузервейт.

"После того, как я победил Джона Руиса и стал чемпионом мира, я имел полное право на большой бой против других чемпионов мира: Льюиса, Берда, Кличко. Каждому из них была предложена встреча со мной. Все отказались. Поэтому не было никакого смысла пребывать в тяжёлом весе, и я его покинул в статусе чемпиона мира", – вспоминал американец.

Так Рой Джонс выступал под российским флагом

Дэвид Хэй

Хэй – довольно одиозная личность в боксе. Все помнят его скандальные выходки перед боем с Владимиром Кличко, но такое поведение не помешало ему добиться высоких результатов на ринге. Правда, стоит отметить, что в начале карьеры Хэй чередовал бой в крузерах и хэвивейте, и лишь в 2008 году полностью перешел в супертяжи. Он поочередно победил Николая Валуева и Джона Руиса, но объединить пояса ему помешал Владимир Кличко. После поражения украинцу Хэй больше не имел титульных боев.

Тони Беллью

Белью начал карьеру в полутяжелом весе, где владел титулом WBC Silver и дважды неудачно пытался выиграть пояса WBO (проиграл Нэйтену Клеверли) и WBC (уступил Адонису Стивенсону). После поражения канадцу поражения поднялся в крузервейт. Здесь Тони понадобилось семь боев, чтобы завоевать титул WBC. В последствии Беллью провел одну успешную защиту пояса и снова поднялся в весе. Но в супертяжах на его счету только три боя – две победы над Дэвидом Хэйем и памятное поражение от Александра Усика, после чего британец ушел на пенсию.

Джеймс Тони

Еще один боксер, сменивший за карьеру пять весовых категорий. В среднем весе он владел титулом IBF и признавался боксером года журналом The Ring, был обладателем титула в суперсреднем весе. Но из-за проблем с лишним весом американец надолго не задерживался в весовых категориях. Из-за личных проблем он даже на два года приостановил карьеру, но на рубеже веков Тони вернулся в бокс и зарекомендовал себя, как один из лучших боксеров в первой тяжелой весовой категории, завевав титул IBF.

В супертяжах Тони дебютировал просто великолепно – он досрочно победил легендарного Холифилда, а затем по очкам победил чемпиона WBA Джона Руиса. Следующей "жертвой" Тони должен был стать Виталий Кличко, но затем Джеймс попался на употреблении допинга и был лишен титула. Далее была еще одна дисквалификация за употребление запрещенных препаратов и закат карьеры.

Томаш Адамек

Польский боксер владел титулом WBC в полутяжелом весе, затем завоевал пояс IBF в первом тяжелом весе, после чего замахнулся на титулы и в супертяжах, но не тут-то было. В хэвивейте он одержал шесть побед кряду, в числе которых и над Крисом Арреолой и Анджеем Голотой. Но в титульном поединке он проиграл Виталию Кличко и после этого уже не претендовал на звание чемпиона мира, довольствуясь не всегда успешными боями за региональные пояса.

Крис Берд

Американец достаточно неплохо проявил себя в крузервейте, но до титульных боев не добрался, после чего решил поискать счастья в супертяжелом дивизионе. И тут ему выпал джек-пот: Виталий Кличко искал замену своему сопернику и сделал предложение Берду за девять дней до боя. Тот долго не раздумывал и согласился. Во второй раз Крису повезло уже в самом бою, когда Виталий получил травму плеча и не смог продолжить поединок. Правда, в следующем поединке Владимир отомстил за брата и отобрал титул WBO у Берда. К чести Берда, он не остановился на достигнутом и спустя некоторое время снова завоевал пояс, на этот раз IBF, победив Холифилда. После четырех успешных защит Берд снова вышел на бой с Владимиром, и снова проиграл. В дальнейшем его карьера пошла по наклонной, а недавно он заявил о проблемах со здоровьем.

Первый бой с Владимиром Кличко

Второй бой с Владимиром Кличко

Жан-Марк Мормек

Французский боксер в различных рейтингах входит в число лучших боксеров крузервейта, где владел поясами WBA и WBC. Он шесть раз боксировал с чемпионами своего дивизиона. Проиграв лишь дважды. После поражения от Дэвида Хея Мормек на год ушел из спорта, но затем вернулся в супертяжелый дивизион. В хэвивейте француз получил еще один шанс побороться за титулы, но был нокаутирован Кличко-младшим.

Стив Каннингем

Долгое время американец проводил низкорейтинговые поединки, но после победы над Гильермо Джонсом его карьера пошла вверх. Первый титульный шанс он упустил, уступив Кшиштофу Влодарчику, но затем победил поляка в реванше и завоевал титул IBF. Затем была победа над Марко Хуком, поражение Томашу Адамеку и снова завоевание титула IBF в бою с Троем Россом. После двух поражений Йоану Пабло Эрнандесу Каннингем перешел в супертяжелый вес.

В хэвивейте Стив до чемпионских боев не дотянулся, зато дважды сражался за статус претендента – в первом случае уступил Тайсону Фьюри, а затем проиграл нашему Вячеславу Глазкову.

Марко Хук

Немецкий боксер боснийского происхождения завоевал титул чемпиона лишь в 27-м бою в профи, но затем успешно защитил его восемь раз. На волне успеха Хук решил попробовать себя в супертяжелом весе и сразу же получил титульный бой с Александром Поветкиным, но проиграл россиянину по очкам. После этого немец снова вернулся в крузервейт, где продолжил защищать титул чемпиона мира, правда, 13-я попытка оказалась неудачной – он проиграл пояс Кшиштофу Гловацки. В следующем бою он завоевал пояс IBO, но владел им недолго, а затем было памятное поражение от Александра Усика в четвертьфинале WBSS. После этого Хук снова вернулся в хэвивейт и оскандалился с ударом после остановки боя.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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