Василий Ломаченко открыл свою гостиницу на берегу Черного моря: фото

Знаменитый боксер, дважды выигрывавший Олимпийские игры, запустил бизнес в родном для себя регионе

Обладатель титулов чемпиона мира WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко основал новый бизнес. Знаменитый боксер, дважды выигрывавший Олимпийские игры, решил открыть собственный отель в живописном уголке своей родной Одесской области.

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Василий Ломаченко основал гостиницу Loma Sport Hotel на берегу Черного моря в популярном курортном поселке Затока, в Одесской области. Отель располагает рестораном, спортзалом, сауной с бассейном и пляжем с кафе.

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Интересно, что ранее новый бизнес основал известный друг Василия Ломаченко. Александр Усик создал промоутерскую компанию, которая уже объявила о первом вечере бокса в Украине.

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Также мы писали, что Ломаченко и Усик устроили себе совместный отдых на Черном море. "А Вася поднабрал", – прокомментировали совместное фото известных боксеров их подписчики.

Смотрите, как Ломаченко гоняет на недавно купленной машине

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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