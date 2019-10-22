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Туман Макгрегору не по зубам: скандальный боец UFC не может вылететь в Киев

22 октября, 15:21

Звезда смешанный единоборств ждет, пока в столице Украины улучшатся погодные условия

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Во вторник, 22 октября, знаменитый экс-чемпион Ultimate Fighting Championship Конор Макгрегор должен был прилететь в Украину. Однако аномально плотный туман и смог, окутавший столицу Украины, не позволил чартерному рейсу с ирландским бойцом на борту вылететь из Дублина. Ранее мы писали, что Макгрегор пожертвовал круглую сумму на операцию девочке.

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Капитан самолета решил не рисковать жизнями пассажиров, ведь в таких условиях посадка борта в Киеве не представляется возможной. Макгрегору остается только ждать улучшения погодных условий в Киеве и положительного решения капитана воздушного судна.

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Напомним, в конце августа в Ирландии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.

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Позже пострадавший от рук Макгрегора старик пожаловался на свое самочувствие: "После этого удара моя голова болела неделю. Мне не нравится этот парень. Он просто хулиган. Хулиган, у которого есть деньги".

Впоследствии Макгрегор извинился за свою выходку. "Я был не прав. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так", – признал ирландец.

Смотрите рассказ чемпиона мира WBA Артема Далакяна о боях между боксером и бойцом UFC:

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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