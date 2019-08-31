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Вечеринка перед боем Ломаченко – Кэмпбелл: гостей развлекали девушки из "Острова любви"

31 августа, 12:55

Зрителей разогревали коктейлями перед боксерским вечером

Эдди Хирн-младший на вечеринке перед боем

Эдди Хирн-младший на вечеринке перед боем / Фото: Instagram

В ночь на воскресенье в Лондоне станет известен обладатель трех чемпионских поясов в легком весе. Чемпион мира по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко поспорит за вакантный титул WBC с британцем Люком Кэмпбеллом. Мы ведем онлайн боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Накануне в Лондоне состоялась вечеринка посвященная бою. О ней рассказал в соцсетях сын известного промоутера Эдди Хирн-младший. Судя по фото с вечеринки, главные действующие лица вечера бокса в ней не участвовали. А гостей развлекали модели – участницы реалити-шоу "Остров любви". 

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Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов

Напомним, что ранее Василий Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Интересно, что в тройку Василий не включил своего друга Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Букмекеры о бое. В конторах явный фаворит украинский чемпион. Котировки на победу Ломаченко – 1.06, на успех Кэмпбелла – 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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Источник: Сегодня|Спорт

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