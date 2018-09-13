Владимир Кличко выставил свою картину на благотворительный аукцион
Боксер в шутку назвал собственную картину "произведением" искусства
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO, WBA украинский боксер Владимир Кличко выставил одну из своих картин на благотворительный аукцион Аndrea Вocelli Foundation – организации, помогающей малоимущим людям по всему миру. Кстати, мы ранее писали, что Владимир Кличко проводит спарринги и готов вернуться на ринг.
"Благодарен за захватывающий аукцион во Флоренции. Был удостоен чести и рад пожертвовать одно из моих "произведений" искусства", – пошутил Кличко. – "Надеюсь на более сильную синергию между нашими организациями Аndrea Вocelli Foundation и Фондом Кличко."
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Несколько дней назад Владимир Кличко неудачно пытался овладеть новым видомспорта – сломал весло и упал в воду. Курьезное видео бывший боксер опубликовал на своей странице в Instagram.
Ранее мы сообщали, что 28-летняя американская актриса Хэйден Панеттьери и 42-летний украинский боксер Владимир Кличко расстались после девяти лет отношений. Напомним, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хэйден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло.
Позже стало известно, что Панеттьери променяла Кличко на начинающего актера. Брайан недавно переехал в Лос-Анджелес, чтобы заняться недвижимостью и попробовать себя в актерском бизнесе. Он только начал сниматься и все время ходит на кастинги, чтобы пробиться в Голливуд.
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