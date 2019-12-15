"Впечатлил ли меня Лопес? У него всегда была сила": Ломаченко не понял, что произошло в бою с Комми

Украинский чемпион также рассказал о своих планах на 2020 год и Джервонте

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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Обладатель трех чемпионских поясов в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал бой за титул IBF в этой же категории между Теофимо Лопесом и Ричардом Комми. Украинец признался, что ему не хватило двух раундов, чтобы рассмотреть американца, который выиграл техническим нокаутом и теперь должен встретиться с Ломой.

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"Конечно же, я хочу драться с Лопесом в объединительном поединке. Сейчас он уже чемпион мира. Приветствую в моем клубе. Увидимся в апреле, – заявил Ломаченко. – Тяжело что-то сказать по его выступлению, потому что это было всего два раунда. Я не понял, что произошло. Это бокс, именно поэтому мы его и любим. Впечатлил ли Лопес меня? У него всегда была сила. Он умный боксер, но все же зависит от соперника. Планы на 2020 год: объединить все пояса, а после этого хочу организовать бой с Джервонтой Дэвисом".

Ранее мы сообщали, что после грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в рингв Нью-Йорке. Поединок украинца и американца должен пройти в апреле 2020 года.

Интересно, что Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей"."Чувак, я буду твоим самым большим гонораром, который ты получишь, если мы подеремся. Это факт", – утверждает Теофимо Лопес.

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