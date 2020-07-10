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"Я сделал ДНК-тест. Это похоже на какую-то дичь": легендарный Тайсон узнал о своих корнях в Африке

10 июля, 12:48

Елена Павлова Елена Павлова

Боксер решил выяснить свою этническую принадлежность

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон признался, что сделал тест на этническую принадлежность. 54-летний легендарный боксер выяснил, откуда его корни и оказался этому не очень рад. Ранее мы давали ТОП-10 нокаутов в карьере "Железного Майка".

"Я сделал генеалогический ДНК-тест. Как выяснилось, я, бл*дь, родом из Конго. Да, у меня действительно конголезские корни. Как по мне, это похоже на какую-то дичь", – сказал Тайсон.

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Читайте также: Конец эпохи – 15 лет назад Майк Тайсон провел последний бой в карьере. И проиграл

Недавно мы писали, что 18 лет назад в самом кассовом бою в истории бокса британец Льюис побил "Железного" Тайсона. После того поединка Леннокс бился только с Виталием Кличко, после чего ушел на пенсию.

Майк Тайсон

Майк Тайсон / Фото: Reuters

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Сейчас Майк Тайсон регулярно тренируется и готовится вернуться на ринг. Боксер завел аккаунт в Instagram, где хвастается перед фанатами своей отличной формой, по скорости он может составить конкуренцию многим действующим бойцам. Мы уже писали, что Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с "Убийцей": названа причина. Знаменитый американец в свои 53 года не рискнул драться с бразильцем, который на 10 лет моложе.

Смотрите, как тренируется Майк Тайсон

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

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боксер Корни Майк Тайсон супертяжелый вес генетика ДНК-тест

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