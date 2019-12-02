"Я вынужден завершить карьеру Джошуа": Энди Руис сделал громкое заявление перед реваншем

На кону поединка в Саудовской Аравии будут стоять титулы WBA, WBO, IBF и IBO

Руис - Джошуа / Фото: AFP

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Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американец с мексиканскими корнями Энди Руис накануне реванша с британцем Энтони Джошуа заявил, что вынужден будет завершить карьеру своего соперника, чтобы он не сделал это с ним. Напомним, бой Руис – Джошуа состоится 7 декабря, в Саудовской Аравии. Промо боя Руис – Джошуа.

"Я вынужден завершить карьеру Джошуа, потому что, если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. В ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить", – цитирует Руиса Sky Sports.

Энди Руис / Фото: AFP

Мы также уже сообщали, что супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. Так как Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде недопустимо.

Как мы писали ранее, ожиданиями от приближающегося реванша в Саудовской Аравии поделился знаменитый британец Дэвид Хэй. "Джошуа – фаворит, пока Руис не зацепит его челюсть", – заявил Хэй, в свое время побитый на ринге Владимиром Кличко.

Напомним, что украинский супертяж АлександрУсик заявил, что не хочет боксировать с победителем боя Джошуа – Руис. До этого он бы с удовольствие встретился с Дереком Чисорой, который за последнее время стал значительно лучше.

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