Бывший защитник "Шахтера" рассказал о предложении от киевского "Динамо" и назначении Луческу

Столичный клуб был заинтересован в Раце, когда он выступал в чемпионате Испании

Бывший румынский защитник донецкого "Шахтера" Рэзван Рац прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо". Напомним, что по окончании чемпионата Украины 74-летний специалист сменил на мостике киевлян Алексея Михайличенко, а ранее 12 лет был наставником "горняков".

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"Был удивлен, что Луческу возглавил "Динамо". Узнал об этом из СМИ. Ему будет тяжело, учитывая все его связи с "Шахтером". Но, считаю, Мирча поможет киевлянам. Когда я играл в "Райо Вальекано", меня хотело подписать "Динамо", но я сразу отказал. Я не мог туда перейти, "Шахтер" – в моей ДНК. Я все еще смотрю матчи "горняков", большой поклонник клуба", – сказал Рац в комментарии Digi Sport.

Напомним, что Разван Рац выступал за испанский "Райо" в 2014 году и в период с 2015 по 2018-й. А цвета "Шахтера" защищал на протяжении 10 лет – с 2003-го по 2013-й.

Мирча Луческу. Фото ФК "Динамо"

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Ранее также вратарь "Динамо" рассказал, что футболисты думают о назначении Луческу. Денис Бойко уверен, что игроки готовы работать с румынским тренером с полной выкладкой.

А Беньямин Вербич заявил о радостных ожиданиях от работы с Луческу. Словенец считает, что успешные результаты смягчат гнев болельщиков.

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