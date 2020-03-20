Челлендж зашел слишком далеко: украинский футболист попал рулоном туалетной бумаги девушке в лицо

"Берегите своих девушек", - написал Дубинчак в своем Instagram

Спортивный челлендж "Оставайтесь дома" продолжает набирать обороты в Украине. После чеканки от Игоря Суркиса за рулон туалетной бумаги взялся воспитанник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды за львовские "Карпаты". Правда его видео получилось не столько эффектным, сколько комичным – во время жонглирования туалетной бумагой Дубинчак запустил рулоном в лицо своей девушки.

"Берегите своих девушек", – написал Дубинчак в своем Instagram, прикрепив забавное видео.

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Ранее мы писали, что вратарь сборной Украины и популярный телеведущий поддержали челлендж с туалетной бумагой. Андрей Пятов и Андрей Бедняков разыграли сценку с набиванием рулона бумаги.

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Представители разных видов спорта, но преимущественно футбола, показали свое мастерство в набивании рулона туалетной бумаги. Вчера в этом преуспели двое бывших игроков "Манчестер Юнайтед": нынешний и бывший – англичанин Рашфорд и португалец Нани показали, как набивают рулон туалетной бумаги.

Также мы писали, что испанский директор Кубка Дэвиса придумал челлендж с теннисной ракеткой и туалетной бумагой. Гало Бланко своеобразно решил поддержать людей в период коронавируса.

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