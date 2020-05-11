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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Насиделись дома: "Динамо" возвращается к групповым тренировкам после тестов на коронавирус

11 мая, 18:20

Андрей Фоменко

Киевская команда официально вернется к занятиям на клубной базе во вторник

Сегодня "Динамо" заявило о возвращении к полноценному тренировочному процессу. Запланировано оно на вторник, 12 мая, после ослабления общегосударственного карантина. Команда соберется на базе в Конче-Заспе в 10 утра и проведет первое занятие после введения ограничений в Украине. Вчера мы писали, что "Динамо" всем составом прошло тестирование на коронавирус, есть результаты.

Почти два месяца игроки поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по программе тренерского штаба. Игроки занимались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах. Также мы сообщали, что Цыганков во время карантина гуляет с собакой.

Напомним, 11 мая стартовал первый этап ослабления карантинных мер, принятых для предотвращения распространения пандемии COVID-19, Кабинет министров Украины объявил об этом на минувшей неделе.

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Среди прочего правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения санитарных и противоэпидемических требований.

Недавно бывший тренер киевского "Динамо" выиграл чемпионат России во втором дивизионе.

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