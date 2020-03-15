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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" победит "Десну": прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

15 марта, 15:18

Александр Трикиша

Больше всего шансов отличиться сегодня у Назария Русина, Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича

Киевское "Динамо" является фаворитом матча 23-го тура чемпионата Украины против черниговской "Десны", который пройдет сегодня в НСК "Олимпийский", начало – в 17:00. "Динамо" – "Десна" онлайн трансляция доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч чемпионата Украины "Динамо" – "Десна"

Коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.49, на ничью – 4.30, на победу "Десны" – 6.80. В процентном соотношении это выглядит следующим образом: 64 процента на киевлян и 14 – на гостей.

Самым вероятным результатом матча, по мнению букмекеров, является минимальная победа "Динамо" (6.80), также велики шансы на победу "Динамо" со счетом 2:0 (6.90). А вот вероятность победы "Десны" даже с минимальным счетом оценивается коэффициентом 15.50.

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Фаворитами на забитые мячи являются Назарий Русин (2.50), Виктор Цыганков (2.70) и Беньямин Вербич (2.90).

Кстати, "Шахтер" – "Динамо" без зрителей – официально – в украинском футболе закрыли трибуны до 3 апреля. Без болельщиков на трибунах будут проходить игры Премьер-лиги, Кубка и других футбольных турниров.

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Также добавим, что жеребьевка полуфиналов Кубка Украины отправила киевское "Динамо" на Закарпатье. В другой паре в Донецкой области сойдутся представители элиты: "Мариуполь" и "Ворскла".

Смотрите, как "Динамо" играло с "Александрией" в прошлом туре:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
7
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Источник: Сегодня|Спорт

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