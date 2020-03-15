"Динамо" победит "Десну": прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Больше всего шансов отличиться сегодня у Назария Русина, Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича

Киевское "Динамо" является фаворитом матча 23-го тура чемпионата Украины против черниговской "Десны", который пройдет сегодня в НСК "Олимпийский", начало – в 17:00. "Динамо" – "Десна" онлайн трансляция доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч чемпионата Украины "Динамо" – "Десна"

Коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.49, на ничью – 4.30, на победу "Десны" – 6.80. В процентном соотношении это выглядит следующим образом: 64 процента на киевлян и 14 – на гостей.

Самым вероятным результатом матча, по мнению букмекеров, является минимальная победа "Динамо" (6.80), также велики шансы на победу "Динамо" со счетом 2:0 (6.90). А вот вероятность победы "Десны" даже с минимальным счетом оценивается коэффициентом 15.50.

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Фаворитами на забитые мячи являются Назарий Русин (2.50), Виктор Цыганков (2.70) и Беньямин Вербич (2.90).

Кстати, "Шахтер" – "Динамо" без зрителей – официально – в украинском футболе закрыли трибуны до 3 апреля. Без болельщиков на трибунах будут проходить игры Премьер-лиги, Кубка и других футбольных турниров.

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Также добавим, что жеребьевка полуфиналов Кубка Украины отправила киевское "Динамо" на Закарпатье. В другой паре в Донецкой области сойдутся представители элиты: "Мариуполь" и "Ворскла".

Смотрите, как "Динамо" играло с "Александрией" в прошлом туре:

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