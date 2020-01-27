"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в Турции

В понедельник, 27 января, киевское "Динамо" проведет пятый поединок в 2020 году. После игры с "Хайдуком", киевляне встретятся с "Динамо-Брест" из Беларуси. Матч пройдет на поле "Calista Hotel Sahasi Belek" и начнется в 16:00 по киевскому времени. Отметим, что за Динамо-Брест выступают бывшие игроки киевлян Артем Милевский и Евгений Хачериди.

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Расписание спаррингов "Динамо" в Турции:

19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:1

23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония) – 4:0

24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия) – 0:1

27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Ранее мы писали, что экс-игрок киевлян предлагает Михайличенко двух тинейджеров. Бывший защитник "бело-синих" Горан Попов теперь выходит на "Динамо" уже в качестве агента.

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Также добавим, что датскому легионеру "Динамо" устроили улетные американские горки. На полузащитнике киевлян Дуэлунде по окончании заезда просто не было лица.

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