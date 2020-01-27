"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в Турции

В понедельник, 27 января, киевское "Динамо" проведет пятый поединок в 2020 году. После игры с "Хайдуком", киевляне встретятся с "Динамо-Брест" из Беларуси. Матч пройдет на поле "Calista Hotel Sahasi Belek" и начнется в 16:00 по киевскому времени. Отметим, что за Динамо-Брест выступают бывшие игроки киевлян Артем Милевский и Евгений Хачериди.
Читайте также: защитник "Динамо" устроил стрельбу в Турции, чтобы завладеть китом
- Расписание спаррингов "Динамо" в Турции:
- 19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1
- 20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:1
- 23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония) – 4:0
- 24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия) – 0:1
- 27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь)
- 28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)
Ранее мы писали, что экс-игрок киевлян предлагает Михайличенко двух тинейджеров. Бывший защитник "бело-синих" Горан Попов теперь выходит на "Динамо" уже в качестве агента.
Также добавим, что датскому легионеру "Динамо" устроили улетные американские горки. На полузащитнике киевлян Дуэлунде по окончании заезда просто не было лица.
Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк