"Динамо" – "Хайдук": видеотрансляция четвертого спарринга киевлян в Турции

Сегодня, 24 января, киевское "Динамо" проведет четвертый товарищеский матч в рамках турнира Gloria Cup на сборе в Турции. Соперником команды Алексея Михайличенко станет хорватский "Хайдук". Напомним, что вчера "Динамо" разгромило балканцев. Хорваты также победили "Вардар", но с более скромным счетом – 3:1. Матч начнется в 17:00 по Киеву.
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Расписание спаррингов "Динамо" в Турции:
- 19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1
- 20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:1
- 23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония) – 4:0
- 24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)
- 27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь)
- 28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)
Отметим, что Виктор Цыганков восстанавливается от повреждения и пока не принимает участия в матчах. Также только вернулся в общую группу защитник Денис Попов.
Кстати, футболиста киевского "Динамо" застали на яхте с женщинами: его жена готовится к разводу. Защитник Карлос Самбрано вляпался еще в одну неприятную историю.
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