"Динамо" теряет Цыганкова: названа причина отсутствия вингера в первой игре года

Виктор оказался за бортом матча с "Легией" из-за проблем со здоровьем. У полузащитника - миозит

Стала известна причина, по которой самый дорогой футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков пропустил первый матч киевлян в 2020 году. Напомним, "Динамо" в Турции сыграло вничью с "Легией" 1:1. От поражения в спарринге с поляками команду Алексея Михайличенко спас гол Георгия Цитаишвили.

Обзор матча "Динамо" – "Легия" (1:1)

Как оказалось, вингер сборной Украины Виктор Цыганков, которого портал Transfermakt оценивает в 20 миллионов евро, пропустил контрольный поединок против "Легии" из-за проблем со здоровьем. Согласно сообщению официального аккаунта киевского клуба в Twitter, у полузащитника обнаружен миозит – воспаление мышц.

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Ожидается, что из-за недуга Виктор Цыганков пропустит несколько тренировок киевлян, но уже скоро присоединится к общей группе "Динамо".

Смотрите, как забивает Виктор Цыганков

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Расписание следующих спаррингов "Динамо" в Турции

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)

23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Цыганков с девушкой на Бали / Фото: Instagram

Напомним, перед сборами лидер "Динамо" весело провел время на Бали. Виктор Цыганков надел там юбку и отправился со своей девушкой в "дом могучего духа". А еще вингер расслабился под струями водопадов.

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