"Динамо" мучается так, словно играет под "Песняры": экс-футболисту "Шахтера" тревожно за киевлян

Вячеслав Шевчук намекнул, что "Динамо" застряло глубоко в прошлом - в отличие от "Зари"

"Динамо" - "Заря" - 1:2 / Фото: Facebook

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Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился тревожными ожиданиями от заключительного матча группового раунда Лиги Европы между "Динамо" и "Лугано", в котором киевлянам 12 декабря на "Олимпийском" нужно побеждать швейцарцев с разницей в два мяча, чтобы независимо от результата поединка "Копенгаген" – "Мальме" выйти в 1/16 финала еврокубка.

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Накануне команда Алексея Михайличенко в очередной раз в нынешнем сезоне расстроила своих болельщиков – "Динамо" с удалением Кадара проиграло "Заре" 1:2, опустившись со второго на четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

"Очень важный матч будет с "Лугано". Не выигрывают у "Лугано" – остаются без Лиги Европы, – говорит эксперт каналов "Футбол 1/2" Вячеслав Шевчук. – У меня ощущение, что футболистам "Зари" включают современную музыку, например, Zivert, и они играют динамично. А "Динамо" словно включают "Песняры", вот они так и играют – мучаются"

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Как сообщалось ранее, Милевский обматерил игрока "Динамо" за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал Виталию Буяльскому все, что думает об игре своей бывшей команды.

Смотрите, как "Динамо" мучается в Лиге Европы

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