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Свободен для "Динамо": "Спартак" уволил фаната Путина, которого активно сватают в Киев

29 сентября, 20:51

Руководство московского клуба разорвало контракт с Олегом Кононовым из-за провальных результатов

Олег Кононов

Олег Кононов / Фото: Championat.ru

Московский "Спартак" уволил Олега Кононова с поста главного тренера. "Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера "Спартака" сразу после матча с "Оренбургом" (1:2) в связи с неудовлетворительными результатами команды. К следующему матчу с ФК "Краснодар" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов", – сообщается в заявлении пресс-службы московского клуба.

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"Спартак", набрав 14 очков в 11 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице текущего российского чемпионата. 53-летний Кононов возглавил команду в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России "Уралу", финишировал на пятом месте в РПЛ, а в нынешнем сезоне Кононов не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч "Браге".

Олег Кононов

Олег Кононов / Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

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Отметим, что в свое время Олег Кононов отметился успешной работой со львовскими "Карпатами". Однако позже, будучи уже наставником российского "Ахмата", Кононов настроил украинских болельщиков против себя, сфотографировавшись в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

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Напомним, не так давно появилась информация, что Кононов, которого в России назвали дебилом за поздравление умершего Федора Черенкова с днем рождения, может стать тренером киевского "Динамо".

Однако впоследствии слухи о Кононове в "Динамо" опроверг близкий к Игорю Суркису комментатор. "Это полнейшая и редчайшая чушь. Нет ни единого шанса, чтобы Кононов возглавил киевское "Динамо". Скорее это сделает Газзаев. Сын", – с иронией написал Алексей Андронов.

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чемпионат России Динамо Киев Спартак Москва Олег Кононов

Источник: Сегодня|Спорт

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