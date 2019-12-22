"Динамо" планирует купить футболиста "Зари": в замен киевляне готовы расстаться со своим игроком

Дмитрий Иванисеня может перебраться в стан киевлян

Дмитрий Иванисеня / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня заинтересовал киевское "Динамо".

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Клуб предложил за 25-летнего украинца один миллион евро и трансферные права на Александра Тымчика, который играет за луганчан на правах аренды.

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Хавбек в текущем сезоне забил один гол в 24 матчах в составе "Зари".

Также отметим, что футболист в этом году впервые был вызван в сборную Украины и дебютировал в ее составе в товарищеском матче с командой Эстонии.

Иванисеня играл за "Динамо" Тбилиси, "Мариуполь", "Ильичевец-2", "Шахтер" U-21 и "Шахтер-3".

Ранее мы рассказывали, что известная дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку "Динамо", который подозревается в применении допинга. Артем Беседин не сможет заниматься футбольной деятельностью месяц.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите, как Артем Беседин забивает за "Динамо":

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