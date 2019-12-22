Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" планирует купить футболиста "Зари": в замен киевляне готовы расстаться со своим игроком

22 декабря, 13:23

Дмитрий Иванисеня может перебраться в стан киевлян

Дмитрий Иванисеня

Дмитрий Иванисеня / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня заинтересовал киевское "Динамо".

Читайте также: Михайличенко рассказал, сколько игроков "Динамо" хочет купить этой зимой

Клуб предложил за 25-летнего украинца один миллион евро и трансферные права на Александра Тымчика, который играет за луганчан на правах аренды.

Реклама

Хавбек в текущем сезоне забил один гол в 24 матчах в составе "Зари".

Также отметим, что футболист в этом году впервые был вызван в сборную Украины и дебютировал в ее составе в товарищеском матче с командой Эстонии.

В тренде
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Денис Лебедев - Табисо Мчуну

Иванисеня играл за "Динамо" Тбилиси, "Мариуполь", "Ильичевец-2", "Шахтер" U-21 и "Шахтер-3".

Ранее мы рассказывали, что известная дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку "Динамо", который подозревается в применении допинга. Артем Беседин не сможет заниматься футбольной деятельностью месяц.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите, как Артем Беседин забивает за "Динамо":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Дмитрий Иванисеня

Источник: zarya.lg.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
Неудачи
Неудачи "Динамо" в чемпионате и еврокубках: кто виноват и что делатьЧУ по футболу
Примотала скотчем и себя, и банан: Ирина Морозюк в эротическом стиле повторила знаменитый арт-объект
Примотала скотчем и себя, и банан: Ирина Морозюк в эротическом стиле повторила знаменитый арт-объектФутбол
"Десна" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...