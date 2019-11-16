Жест Тайсона уже в печати: болельщики "Шахтера" выпустили футболку с бразильцем против расизма

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Фан-клуб болельщиков "Шахтера" выпустил специальные футболки с жестом Тайсона против расизма в матче с "Динамо". Ранее мы писали, что появилось видео расистских оскорблений фанатов "Динамо" в адрес футболистов "Шахтера".

Фанаты "горняков" предлагают на ближайшей игре поддержать Тайсона и Дентиньо и прийти на матч в этих специальных футболках, реализацию которых по символической стоимости хотят организовать перед игрой, на матч с ФК "Львов". Игра пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 22 ноября.

Напомним, Тайсон был удален в игре против "Динамо" после показанного непристойного жеста в сторону болельщиков "Динамо". Жест был реакцией на расистские выкрики, из-за которых главный арбитр матча вынужден был дважды останавливать игру и один раз уводить команды в раздевалки. После матча Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась к Украинской ассоциации футбола с просьбой отменить красную карточку Тайсона.

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Как мы писали ранее, расизмом на "украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело. Оно находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

При этом сами ультрас "Динамо", комментируя обвинения в расизме, заявили: "Это была акция в поддержку пятнистых сов. Как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные".

А Международная федерация профессиональных футболистов (FIFPro) призывает Украинскую ассоциацию футбола отменить красную карточку Тайсону.

Смотрите скандальный эпизод с участием Тайсона в матче с "Динамо" – 1:0

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