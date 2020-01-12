"Динамо" смирилось с потерей форварда из-за допинга: в клубе рассчитывают на другого футболиста

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В "Динамо" не рассчитывают, что нападающему Артему Беседину удастся избежать наказания за проваленный допинг-тест. В клубе ожидают его отстранения на пока неопределенный срок, сообщает FC Dynamo Nation.

Артем Беседин / Фото: Facebook

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил о надежде, что возвращенный из аренды в "Заре" Назарий Русин станет основным нападающим.

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Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария Русина из "Зари".

Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме". УЕФА уведомил УАФ, что дело будет рассмотрено до 6 января. Также была информация, что крайняя дата рассмотрения – 19 января.

Смотрите, как забивает Назарий Русин

Кстати, бывший игрок "Динамо" возглавил молодежную сборную Хорватии. Огнен Вукоевич будет просматривать футболистов.

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