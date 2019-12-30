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УЕФА отправил Украинской ассоциации письмо с датой рассмотрения "дела Беседина"

30 декабря, 22:34

Украинцу запретили любую футбольную деятельность, вплоть до тренировок с командой

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

УЕФА рассмотрит дело нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина, подозревающегося в употреблении допинга, после 6-го января. Как сообщает источник, об этом УЕФА в письменном виде уведомил Украинскую ассоциацию футбола. При этом никакой конкретики о том, на чем именно попался 23-летний футболист, на данный момент нет.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы с "Мальме" (3:4). Ранее сообщалось, что УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности на месяц, включая тренировки в клубе. Согласно информации в сети, у Беседина нашли допинг, а не наркотики.

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В экстренном порядке "Динамо" вернуло из аренды из "Зари" Назария Русина. Он уже рассказал, что поедет с клубом на зимние сборы. В первой половине сезона Русин наколотил за луганчан семь мячей: два в квалификации Лиги Европы и пять – в Премьер-лиге.

Также в распоряжении Алексея Михайличенко есть еще два форварда Фран Соль и Жерсон Родригес. Оба проиграли конкуренцию за место в основе Беседину и уже зимой могут оказаться в других командах. Как сообщал известный украинский журналист Игорь Цыганык, группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо".

Ранее мы писали, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

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УЕФА допинг Динамо Киев Артем Беседин

Источник: Sport.ua

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