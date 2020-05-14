"Единственной проблемой является адаптация мозга и тела": тренер "Шахтера" – о готовности футболистов

И в чемпионате, и в еврокубке "горняки" настроены только на победы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о возвращении футболистов к тренировкам, состоянии игроков и задачах на чемпионат Украины и Лигу Европы. Напомним, что 14 мая "Шахтер" провел первую совместную тренировку с начала карантина: без масок, но температуру "горнякам" мерили.

"Не все находятся на одном уровне готовности, но большой разницы нет. С начала карантина мы ежедневно наблюдали абсолютно за всеми игроками и прекрасно знаем, что они пребывают в удовлетворительном состоянии, чтобы подготовиться к первому официальному матчу с "Динамо". Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях, чтобы отработать до возобновления чемпионата. В нашем распоряжении 30 футболистов, и они чувствуют себя отлично, готовы работать и играть", – отметил португальский специалист.

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"Когда происходят такие паузы, единственной проблемой является адаптация мозга и тела к тому, чего требует игра: находить зоны, быстро принимать решения. Это самое сложное. Но есть определенные стратегии, которые мы адаптировали к этому. Когда были зимние сборы, мы привели в действие эти стратегии и хорошо показали себя с "Бенфикой". Теперь, думаю, сможем провести такую же работу и подготовить ребят к требованиям игры", – рассказал Каштру.

Коснулся тренер "горняков" и темы еврокубков, ведь в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" переиграл "Вольфсбург" на выезде – 2:1.

"Мы понимаем, что ситуация форс-мажорная, и не можем думать только о футболе, когда весь мир переживает столь сложный момент. Придется играть, встречая эти трудности. Да, конечно, хотели бы, чтобы Лига Европы была сейчас, хотели бы играть в Харькове, хотели бы летать на матчи, – но это невозможно. У многих людей нет такой работы, которую они бы хотели, некоторые потеряли свои зарплаты, медики встретились с огромными сложностями... Потому мы не станем желать чего-то идеального. И в чемпионате, и в еврокубке мы настроены только на победы и постараемся показать себя наилучшим образом", – подытожил Каштру.

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Напомним, что чемпионат Украины возобновится уже 30 мая и в первом же туре после рестарта "Шахтер" сыграет с "Динамо".

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