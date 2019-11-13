Эхо расистского скандала: президент Премьер-лиги обратился к Тайсону и Дентиньо

Босс УПЛ назвал бразильцев ценностью чемпионата и выразил надежду, что они еще долго будут играть в Украине

Тайсон и Дентиньо / Фото: Twitter

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Президент футбольной Премьер-лиги Украины швейцарец Томас Гримм сделал заявление в отношении скандала в матче "Шахтер" – "Динамо". Напомним, капитан "горняков" Тайсон в этой игре был удален за средний палец, показанный фан-сектору киевлян в ответ на звучавшие оттуда расистские оскорбления.

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Их жертвой стал еще один игрок дончан Дентиньо, как и Тайсон, не сдерживавший своих слез. В результате расистских "уханий" со стороны ультрас "Динамо" судья на время даже увел команды с поля, чего в украинском футболе за всю историю не случалось.

"На 73-й минуте матча Тайсон, судя по его реакции, столкнулся с расистским поведением, которое исходило, скорее всего, из сектора, выделенного для болельщиков "Динамо". Для меня это был момент абсолютной грусти и беспомощности. Игра была разрушена, а сам Тайсон, его партнеры по команде, игроки "Динамо" и другие лица, присутствующие на стадионе, были потрясены, – заявил глава Премьер-лиги Томас Гримм. – Я никогда не найду четкого ответа, чтобы понять, почему такое поведение возникает, даже если, вероятно, в такие действия вовлечена лишь небольшая группа людей"

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"Украинская ассоциация футбола, украинская премьер-лига, клубы, настоящие сторонники и поклонники нашей игры, а также наши коммерческие партнеры должны объединиться, чтобы бороться против любого проявления расизма или нетерпимости, чтобы навсегда избежать подобных инцидентов в будущем, – добавил Томас Гримм. – Я подчеркиваю: любому проявлению расизма и нетерпимости нет места ни в нашем обществе, ни в футболе в частности"

"Лично обращаюсь к Тайсону и Дентиньо, к которым раздавались расистские выкрики: вас поддерживают все настоящие футбольные болельщики, и не только в Украине, – говорит Томас Гримм. – Вы – фантастические футболисты и настоящая ценность как для "Шахтера", так и для нашего чемпионата Украины. Я надеюсь, что вы еще долго будете играть в Украине"

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Как мы писали ранее, расизмом на "Украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело. Ход этой работы находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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