Эхо скандальной победы "Динамо": Михайличенко – о травме Шепелева, новой схеме и Беседине в "оттяжке"

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко, одержавший четвертую кряду сухую победу у руля киевлян, прокомментировал воскресный поединок с "Днепром-1". При этом фактором, не дававшим ему спокойствия перед матчем, Михайличенко назвал безвыигрышную серию команды в чемпионате Украины на своем поле – шутка ли, до встречи с днепрянами "Динамо" проиграло на НСК "Олимпийский" не только "Шахтеру", но и "Десне", а также сыграло вничью с "Олимпиком".

Как сообщалось, победа "Динамо" над "Днепром-1" со счетом 2:0 оказалась скандальной. Второй гол "Динамо" был забит с пенальти, который высмеял Виктор Вацко. "Это цирк", – написал известный комментатор у себя в Twitter.

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

"Ожидание этой игры было, конечно, волнительным, – признался после матча с "Днепром-1" Алексей Михайличенко. – Не только из-за жестковатого игрового ритма, в котором мы сейчас находимся, но еще и потому, что так случилось, что до сегодняшнего дня "Динамо" пока в этом чемпионате Украины дома не побеждало. Поэтому очень хотелось не разочаровать зрителей, которые сегодня пришли на стадион поддержать нас, спасибо им. Считаю, что игра нам удалась. Несмотря на то, что мы меняем состав практически в каждом матче из-за игрового ритма, команда выглядит целостно, выполняет то, что от неё требуется и, главное, добивается результата"

- Алексей Александрович, сегодня ваша команда играла в два нападающих. Это была схема конкретно на "Днепр-1", или же вы хотели посмотреть в деле обоих нападающих?

- И то, и другое. Сегодня мы использовали большинство из тех футболистов, которые не играли в тяжелом матче с "Мариуполем". Постарались дать шанс всем ребятам. Чем больше игроков будет в тонусе, тем лучше будет команда и тем выше в ней будет конкуренция. Потому сегодня и сыграли в два нападающих, плюс выпустили и Гармаша. Мне кажется, себя эти изменения оправдали.

- Объясните отсутствие Шепелева в заявке на сегодняшний матч.

- Он накануне получил микроповреждение. Шепелев тоже должен был сегодня играть, но, к сожалению, пришлось обходиться без него.

- Насколько вас устроила игра Беседина в "оттяжке"?

- Не всё гладко. Но, с другой стороны, он проделал огромный объем работы, помогая команде в обороне, подключаясь к розыгрышам. Было бы неплохо, чтобы он еще и гол забил, но, считаю, Артем сегодня сыграл довольно продуктивно, заключил главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.

Как мы писали ранее, "Динамо" не уволило Хацкевича: белорус впервые рассказал, как распрощался с Суркисом. По словам экс-наставника киевлян, президент столичного клуба отправил его не в отставку, а в отпуск.

Также сообщалось, что соперник "Динамо" в Лиге Европы потерял ключевого нападающего. Швейцарский клуб "Лугано" в ближайшей игре с киевлянами не сможет рассчитывать на Карлоса Жуниора.

Смотрите, как "Динамо" в Лиге Европы обыгрывало "Мальме"

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