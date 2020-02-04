"Если никто не покинет клуб, то трансферов не будет": тренер "Шахтера" рассказал о своих планах

Луиш Каштру общается с игроками "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о работе команды на втором сборе в Турции, который начался 2 февраля, и поделился своими планами по поводу трансферов игроков. Напомним, что на второй сбор наставник "Шахтера" взял 27 футболистов.

Наши цели всем известны, главное – выиграть УПЛ. Еще одна цель – еврокубки, поэтому будем стараться как можно лучше подготовиться к "Бенфике". У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях, у нас игроки высокого уровня, игроки сборных. Если никто из наших футболистов не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. На данный момент мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении", – сказал Каштру в комментарии шоу "Футбольный формат".

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Коснулся португальский специалист и новичков основы:

"Не забывайте, что с нами на сборах Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула. Они были с нами на первом сборе, теперь поехали и на второй. Мы смотрим на них, на их работу и интенсивность. У них будет игровое время в товарищеских матчах, где они смогут показать, чего стоят. Давайте подождем, чтобы мы смогли сложить мнение об этих футболистах".

В Белеке команда сыграет четыре матча. Ранее"Шахтер" объявил список спарринг-партнеров на втором сборе в Турции:

5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (5-е место чемпионата Северной Македонии)

5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (11-е место чемпионата Дании)

8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)

9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Напомним, что на первом сборе в Турции "Шахтер" обыграл "Лех" и "Словацко", сыграл вничью с "Войводиной" и уступил "Пролетеру". Кстати, "Шахтер" – первый после "Ливерпуля" в рейтинг отрыва лидеров ТОП-10 лиг Европы. Только у команды Юргена Клоппа запас перед преследователями в чемпионате больше, чем у "горняков".

Смотрите, как на первом сборе "Шахтер" переиграл "Словацко" – 1:0

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