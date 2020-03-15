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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Где смотреть центральный матч тура в чемпионате Украины "Заря" – "Шахтер"

15 марта, 11:31

Вадим Авдасев

Стартовый свисток Абдулы прозвучит на "Славутич-Арене" в 14:00

Сегодня продолжается 23-й тур украинской футбольной Премьер-лиги. В воскресенье проходят три матча, в том числе и центральная встреча тура в Запорожье. Мы следим за событиями в прямом эфире: "Заря" – "Шахтер" онлайн уже стартовал на нашем сайте.

На украинском телевидении принципиальную дуэль команд Луганска и Донецка покажет не очень популярный канал УНИАН-ТВ. Старт прямой трансляции запланирован на время начало поединка – на 14:00. Напомним, нынешний тур – первый после того, как 12 команд Премьер-лиги разбили на две шестерки. На первом этапе клубы сыграли 22 тура.

Узнайте прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Украины.

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В последних матчах "горняки" вырвали победу в УПЛ у "Колоса", а также выиграли в Германии у "Вольфсбурга" первый матч 1/8 финала Лиги Европы. "Заря" же после зимней паузы успела трижды победить, после чего уступила с минимальным счетом в Чернигове "Десне".

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Наш сайт также ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Десна".

Смотрите, как "Шахтер" в четверг обыграл в Лиге Европы немецкий "Вольфсбург"

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