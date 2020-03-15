"Заря" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины по футболу

Поединок начнется на стадионе в Запорожье в воскресенье в 14:00

Чемпионат Украины по футболу остается одним из немногих турниров в Европе, которые не остановились из-за коронавируса. В эти выходные, 14 и 15 марта, в Премьер-лиге проходят шесть матчей. Читайте прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Украины. В воскресенье в Запорожье в 14:00 стартует интересное и принципиальное противостояние луганской "Зари" и донецкого "Шахтера".

"Заря" (Луганск) – "Шахтер" (Донецк): анонс

Турнирное положение. В этот уик-энд в Премьер-лиге стартовал второй этап, на котором 12 клубов разбиты на две шестерки. По итогам первого этапа "Шахтер" уверенно лидирует, набрав 59 очков из 66 возможных в 22 матчах. У "Зари" – 43 пункта, и она всего на два балла отстает от киевского "Динамо" и на один опережает черниговскую "Десну". Для луганчан встреча имеет более важное турнирное значение, так как они надеются побороться за второе место, дающее пропуск в Лиге чемпионов.

Личные встречи. Соперники играли между собой 44 раза, и лишь в пяти поединках побеждала "Заря", еще однажды зафиксировали ничью. В нынешнем чемпионате "Шахтер" дважды брал верх. В сентябре в первом круге команды выдали зрелищный матч в Харькове, завершив его со счетом 4:3. А в середине декабря Марлос принес три очка "горнякам" в концовке дуэли на "Славутич-Арене" – 2:1.

Интересно, что "Шахтер" забивал "Заре" во всех свиданиях в чемпионате. Правда, и сами подопечные Луиша Каштру пропускают в четырех играх турнира подряд.

Наш сайт ведет также "Динамо" – "Десна": онлайн.

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Кадровый вопрос. В предыдущей встрече прямую красную карточку получил Максим Лунев, который вышел на замену в первом тайме вместо получившего травму Владлена Юрченко. Нападающий пропускает поединок с "Шахтером". А уже отбывший дисквалификацию Александр Тымчик, наоборот, сможет помочь "Заре".

У "оранжево-черных" есть заметные потери. Операцию на колене перенес Тарас Степаненко – по предварительной оценке на восстановление ему понадобится около месяца. Все еще не вернулся на поле после травмы Манор Соломон. Также повреждение получил Исмаили, а Маркос Антонио дисквалифицирован.

Рефери. Главным судьей поединка будет опытный харьковчанин Анатолий Абдула. Для него матч будет юбилейным в чемпионате страны – 120-й.

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Где смотреть. На украинском телевидении противостояние покажет телеканал "УНИАН". Начало прямой трансляции – в 14:00.

Котировки букмекеров. Фаворитом дуэли ожидаемо считают "Шахтер", хотя и не настолько явным: коэффициент на его победу – 1.85. Шансы подопечных Виктора Скрипника на успех оценивают так же, как и ничью, – коэффициентом 3.90. В матче ожидают три гола, а самый вероятный счет – 1:2 (коэф. – 8.50).

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