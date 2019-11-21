Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Крики обезьян": футбольный суд объяснил, почему не поверил рассказам ультрас "Динамо" про сов

21 ноября, 18:24

В контрольно-дисциплинарном комитете рассказали, за что наказали киевлян игрой без зрителей и крупным штрафом

Реклама

В контрольно-дисциплинарном комитете УАФ, выполняющем функции органа футбольного правосудия в Украине, объяснили свое решение наказать "Динамо" за расистский скандал в матче с "Шахтером", состоявшемся 10 ноября. Напомним, в соответствии с санкциями КДК, киевляне должны теперь сыграть один матч при пустых трибунах, а также заплатить штраф в 500 000 гривен

Как известно, ранее представитель ультрас "Динамо" Декстер заявил, что расистский скандал на украинском "классико" возник, по его версии, из-за ошибки восприятия звуков, которые издавали фанаты киевского клуба. Дескать, на самом деле, обезьяноподобными "уханьями" они не оскорбляли игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо, а поддерживали вымирающий вид птиц.

"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные", – настаивал представитель ультрас "Динамо" Декстер.

Однако в контрольно-дисциплинарном комитете Украинской ассоциации футбола заявлениям ультрас "Динамо" о любви к совам не поверили.

"Динамо" наказано за расистские выкрики, а именно за имитацию криков обезьян. Это официально указано в рапортах делегата матча и офицера безопасности", – заявил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

Читайте также: Новый расистский скандал: голландец после оскорблений ушел с поля, а вернувшись – забил

"Мы принимали во внимание повторность, – добавил Игорь Грищенко. – В 2017 году была акция фанатов "Динамо" "100% белый", которая была расценена нами как дискриминационная. Ответственность за нее предусмотрена той же нормой правил – денежный штраф и один матч без зрителей. В соответствии с существующими правилами, поскольку данное поведение болельщиков было повторным, выбранная более жесткая санкция. Дисквалификация не распространяется на ближайший домашний матч "Динамо" с "Мариуполем", ведь клуб должен официально получить решение и имеет право на его обжалование".

"Шахтер" – "Динамо" 1:0: обзор ноябрьского дерби грандов

Как мы писали ранее, из-за скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" украинские команды выйдут на поле по-новому. Всем поединкам 15-го тура Премьер-лиги Украины будет предшествовать акция "Нет расизму".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
14
7
3
4
17
14
3
24
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
2
10
11
28
-17
11
Забитые 11
Пропущеные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

расизм ультрас чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Тайсон футболист КДК ФФУ

Источники: Футбол 24 , Footballhubua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Почему Коноплянка остался на скамейке в Белграде: Шевченко назвал три причины
Почему Коноплянка остался на скамейке в Белграде: Шевченко назвал три причиныФутбол
Что грозит Украине, если красную карточку Тайсону оставят в силе: заявление международной федерации
Что грозит Украине, если красную карточку Тайсону оставят в силе: заявление международной федерацииЧУ по футболу
Скандальный жест Тайсона: в КДК прокомментировали наказание бразильца
Скандальный жест Тайсона: в КДК прокомментировали наказание бразильцаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Львов", "Динамо" – "Мариуполь": расписание и результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Ультрас
Ультрас "Динамо" – об обвинениях в расизме: "Это была акция в поддержку пятнистых сов"ЧУ по футболу
"Шахтер" – "Львов": где сегодня смотреть матч чемпионата УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...