"Крики обезьян": футбольный суд объяснил, почему не поверил рассказам ультрас "Динамо" про сов

В контрольно-дисциплинарном комитете рассказали, за что наказали киевлян игрой без зрителей и крупным штрафом

Реклама

В контрольно-дисциплинарном комитете УАФ, выполняющем функции органа футбольного правосудия в Украине, объяснили свое решение наказать "Динамо" за расистский скандал в матче с "Шахтером", состоявшемся 10 ноября. Напомним, в соответствии с санкциями КДК, киевляне должны теперь сыграть один матч при пустых трибунах, а также заплатить штраф в 500 000 гривен

Как известно, ранее представитель ультрас "Динамо" Декстер заявил, что расистский скандал на украинском "классико" возник, по его версии, из-за ошибки восприятия звуков, которые издавали фанаты киевского клуба. Дескать, на самом деле, обезьяноподобными "уханьями" они не оскорбляли игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо, а поддерживали вымирающий вид птиц.

"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные", – настаивал представитель ультрас "Динамо" Декстер.

Однако в контрольно-дисциплинарном комитете Украинской ассоциации футбола заявлениям ультрас "Динамо" о любви к совам не поверили.

"Динамо" наказано за расистские выкрики, а именно за имитацию криков обезьян. Это официально указано в рапортах делегата матча и офицера безопасности", – заявил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

Читайте также: Новый расистский скандал: голландец после оскорблений ушел с поля, а вернувшись – забил

"Мы принимали во внимание повторность, – добавил Игорь Грищенко. – В 2017 году была акция фанатов "Динамо" "100% белый", которая была расценена нами как дискриминационная. Ответственность за нее предусмотрена той же нормой правил – денежный штраф и один матч без зрителей. В соответствии с существующими правилами, поскольку данное поведение болельщиков было повторным, выбранная более жесткая санкция. Дисквалификация не распространяется на ближайший домашний матч "Динамо" с "Мариуполем", ведь клуб должен официально получить решение и имеет право на его обжалование".

"Шахтер" – "Динамо" 1:0: обзор ноябрьского дерби грандов

Как мы писали ранее, из-за скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" украинские команды выйдут на поле по-новому. Всем поединкам 15-го тура Премьер-лиги Украины будет предшествовать акция "Нет расизму".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама