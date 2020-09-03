Луческу не волнуют ультрас "Динамо", которых подталкивают к протестам

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал конфликт с ультрас киевского клуба, которые выступали против назначения румынского наставника. 75-летний специалист не сильно переживает по этому поводу. А ранее Георгий Цитаишвили заявил, что игроки "Динамо" будут отстаивать Луческу в случае давление фанатов.
"Меня не волнуют ультрас, которых кто-то подталкивает к этим действиям. В конце концов, это не имеет значения. Мне это не интересно. Меня волнуют мои отношения с футболистами и игра, которую они показывают. Я профессионал. И как профессионал, я оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность передать клубу весь опыт, накопленный за эти годы", – цитирует Луческу PRO X.
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Мы уже рассказывали, что фанаты "Динамо" с дымовыми шашками и фаерами прорвались на матч с "Олимпиком". Но вскоре ультрас покинули стадион в сопровождении полиции.
Отметим, что Луческу уже выиграл в киевском клубе первый трофей – в матче за Суперкубок Украины "Динамо" переиграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1.
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