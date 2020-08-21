Фанаты "Динамо" с дымовыми шашками и фаерами прорвались на матч с "Олимпиком"

Сегодня во время стартового матча украинской Премьер-лиги сезона-2020/2021 между киевским "Динамо" и "Олимпиком" на стадион смогли пробиться ультрас столичного клуба. Фанаты "бело-синих", которые со стартовых минут смотрели матч с дончанами из-за забора арены "Динамо", вскоре смогли прорваться на одну из трибун – сообщает dynamomania.

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Ультрас киевлян скандировали кричалки в адрес президента "Динамо" Игоря Суркиса и нового главного тренера команды Мирчи Луческу, жгли дымовые шашки и фаера. Однако где-то через пять минут после своего прорыва покинули ядро стадиона в сопровождении полиции.

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