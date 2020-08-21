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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Фанаты "Динамо" с дымовыми шашками и фаерами прорвались на матч с "Олимпиком"

21 августа, 18:40

Елена Павлова Елена Павлова

Ультрас покинули стадион в сопровождении полиции

Сегодня во время стартового матча украинской Премьер-лиги сезона-2020/2021 между киевским "Динамо" и "Олимпиком" на стадион смогли пробиться ультрас столичного клуба. Фанаты "бело-синих", которые со стартовых минут смотрели матч с дончанами из-за забора арены "Динамо", вскоре смогли прорваться на одну из трибун – сообщает dynamomania.

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Ультрас киевлян скандировали кричалки в адрес президента "Динамо" Игоря Суркиса и нового главного тренера команды Мирчи Луческу, жгли дымовые шашки и фаера. Однако где-то через пять минут после своего прорыва покинули ядро стадиона в сопровождении полиции.

Ранее "Динамо" показало, как будет выглядеть основная форма команды. Рисунок, по задумке дизайнеров, напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории команды.

Ранее мы писали, что Артем Кравец снова стал игроком "Динамо". Украинский нападающий вернулся в родной клуб после турецкого периода.

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Смотрите первый гол "Динамо" в новом сезоне чемпионата Украины

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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