Михайличенко похвалил себя за матч, который привел к вылету "Динамо" из еврокубков

Главный тренер киевлян, оценивая свою работу, поставил себе минус за игру с "Зарей" и плюс - за "Лугано"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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По окончании последнего матча 2019 года, в котором "Динамо" на выезде обыграло "Десну" 1:0, главный тренер киевлян Алексей Михайличенко оценил результаты своей 4-месячной работы у руля "бело-синих".

В частности, Михайличенко похвалил себя за план на игру с "Лугано" – и это несмотря на то, что в том матче киевляне не сумели победить, что привело к вылету "Динамо" из еврокубков.

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"Что-то за истекшее время удалось, что-то – не очень. Мы находились в очень напряженном графике. У нас было три отрезка, когда за три недели мы проводили по 7 матчей. Плюс матчи сборной, на которые разъезжались многие наши футболисты. Думаю, вы сами понимаете, что в таких условиях фундаментальную работу провести просто не было возможности", – отметил Алексей Михайличенко

"Благодарен ребятам, что они смогли некоторые новшества реализовать. Некоторые матчи мы провели неплохо, но были и другие поединки. В частности, поставлю себе большой минус за недавний матч с "Зарей" в Киеве. Именно в футбольном плане, а не в плане результата. Матч с "Лугано" завершился с обескураживающим результатом, но если бы была возможность вернуться в прошлое и что-то изменить в плане на эту игру, то я бы ничего менять не стал – этот поединок был проведен нами на очень хорошем уровне", – считает главный тренер "Динамо"

Как мы писали ранее, Суркис принял решение по тренерскому вопросу в "Динамо". Несмотря на вылет из еврокубков, президент киевского клуба не намерен увольнять Алексея Михайличенко.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Лугано" (1:1), планом на который гордится Михайличенко:

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