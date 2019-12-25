Милевский проэкзаменирует Михайличенко: в Турции пройдет горячая встреча двух "Динамо"

Поединок киевлян против их бывшей звезды состоится через месяц на нейтральной территории - в Турции

Артем Милевский / Фото: Instagram

Стал известен один из соперников киевского"Динамо" на тренировочных зимних сборах в Турции. 27 января команда Алексея Михайличенко встретится с "Динамо" из Бреста, контрактами с которым связаны четверо украинцев – Евгений Хачериди, Алексей Хобленко, Александр Нойок и, конечно же, Артем Милевский, ранее запустивший свой канал в YouTube и показавший, как он отдыхает с Алиевым.

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Отметим, что брестское "Динамо" по итогам внутреннего сезона-2019 впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси. При этом Милевский уже рассказал, с кем бы он хотел встретиться в ЛЧ. "Хотелось бы встретиться с "Реалом" каким-нибудь, "Ювентусом" и какой-то русской командой. С "Зенитом" – Рака увидеть", – заявил Милевский, подразумевая Ярослава Ракицкого.

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Эмоции Милевского после выигрыша чемпионата Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Интересно, тепло ли встретят в Турции Артема подопечные Алексея Михайличенко после того, как Милевский обматерил Буяльского за поражение от "Зари". Напомним, в подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля тогда жестко высказал все, что думает об игре своей бывшей команды.

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