Настреляли 50 и отправились в отпуск небитыми в 2019 году

Футболисты и тренеры "Шахтера" теперь соберутся в Киеве 16 января и начнут готовиться к "Бенфике"

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

14 декабря "Шахтер" провел заключительный матч в 2019 году – "горняки" со счетом 3:1 переиграли "Зарю" в Запорожье. Первую часть сезона донецкая команда завершила с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя в чемпионате Украины.

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Беспроигрышная серия подопечных Луиша Каштру в чемпионате теперь насчитывает 47 матчей. Она длится с 11 августа 2018 года, когда "горняки" победили в Харькове "Ворсклу". За этот период "Шахтер" добыл 40 побед. Интересно, что в 18 поединках украинской Премьер-лиги дончане забили 50 мячей, тогда как остальные остальные команды УПЛ не достигли порога в 40 голов.

Футболисты и тренеры "Шахтера" ушли в отпуск и соберутся в Киеве 16 января. Следующие два дня будут посвящены медосмотру, а уже 20 января "оранжево-черные" отправятся на первый зимний тренировочный сбор. Первый официальный матч в 2020 году "горняки" проведут 20 февраля в 1/16 финала Лиги Европы. Соперником "Шахтера" жребий сегодня выбрал португальскую "Бенфику".

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Также сегодня былиопределены все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинский полузащитник английского "МанСити" Александр Зинченко отправиться в Мадрид на рандеву с "Реалом", а Руслан Малиновский и "Аталанта" сойдутся с "Валенсией".

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