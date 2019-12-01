"Олимпик" – "Динамо": где сегодня смотреть дуэль Донецка и Киева в чемпионате Украины

Матч УПЛ начнется в 19:30 на стадионе "Динамо" в столице

"Динамо" - "Олимпик"

В первый день зимы в Украине закроется 16-й тур чемпионата страны по футболу. Последний матч начнется в 19:30 на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Причем динамовцы в нем будут номинальными гостями, а хозяевами – парни из донецкого "Олимпика". Онлайн "Олимпик" – "Динамо" уже идет на нашем сайте.

Смотрите расписание и все результаты тура украинской Премьер-лиги.

После вчерашней победы луганской "Зари" над львовскими "Карпатами" киевляне опустились на третью строчку. У "Динамо" 30 очков – на одно меньше, чем у "Зари", но и матч в запасе. Так что в случае успеха подопечные Алексея Михайличенко вернутся на вторую строчку.

Реклама

"Олимпик" также потерял вчера одну позицию – после выездной победы "Днепра-1" над "Львовом". Однако донецкая и днепровская команды имеют по 18 очков, но у "Олимпика" – на игру меньше.

В Украине матч "Олимпик" – "Динамо" с 19:25 будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также платформа OLL.TV.

В тренде Расписание сборной Украины на Евро-2020: с кем начинаем борьбу за трофей

Соперники провели между собой 15 матчей, из которых 11 выиграло "Динамо" и всего один – "Олимпик". Зато донецкий коллектив не проигрывает в последних пяти встречах УПЛ.

Смотрите обзор матча "Динамо" в Лиге Европы против шведского "Мальме" (3:4)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама