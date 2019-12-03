Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Отель выбираем за несколько месяцев до игры": какие требования Каштру к гостиницам "Шахтера"

3 декабря, 09:34

Как выбирают и когда инспектируют отели для выездных матче "горняков"

Луиш Каштру в Манчестере

Луиш Каштру в Манчестере / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Директор "Шахтера" Евгений Чупрун рассказал о том, как происходит внефутбольная подготовка к матчам донецкой команды в Лиге чемпионов. Ранее мы рассказывали, что тренер "Шахтера" Дарио Срна обратился к болельщикам посреди дороги.

"За несколько месяцев до игры выбираем отель, инспектируем стадион, планируем размещение команды", – говорит Евгений.

Читайте также: "Шахтер" показал закулисье выезда в Манчестер и ничьей с "Сити"

Дарио Срна и Луиш Каштру

Дарио Срна и Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

По каким требованиям выбирается отель, зачастую решает главный тренер "горняков".

"Что касается Луиша Каштру, то его основное требование – минимальное расстояние до стадиона, – говорит Чупрун. – Чтобы команда могла оперативно приехать на игру и потом или вернуться на ночлег, или сразу отправлялась в аэропорт".

Как мы сообщали, воскресный матч "Шахтера" с "Мариуполем" завершился с тем же счетом 1:1, что и недавняя игра "горняков" в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".

Ничью с "Мариуполем" объяснил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "В футболе все происходит очень внезапно. Команда отдавалась игре, но сегодня нам попался "Мариуполь", который очень хотел очки. Нам создали огромное количество проблем на поле. Очень сложно было играть на этом поле. Мы были не до конца организованны. Играли просто, чтобы играть, но не было качества. Мы только в самые последние минуты сумели прижать "Мариуполь".

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" — "Шахтер" – 1:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов отели чемпионат Украины Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: Трендец

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" разгромило "Мариуполь" и снова пристроилось за "Шахтером": между ними "минус 13"ЧУ по футболу
"Динамо" в большинстве обыграло "Олимпик" и вернулось на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Мариуполь" – "Шахтер": приазовцы сенсационно тормозят лидера чемпионата во главе с ТайсономЧУ по футболу
Украинский
Украинский "Золотой мяч": онлайн церемонии Футбольные звезды Украины 2019Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...