"Отель выбираем за несколько месяцев до игры": какие требования Каштру к гостиницам "Шахтера"

Как выбирают и когда инспектируют отели для выездных матче "горняков"

Луиш Каштру в Манчестере / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Директор "Шахтера" Евгений Чупрун рассказал о том, как происходит внефутбольная подготовка к матчам донецкой команды в Лиге чемпионов. Ранее мы рассказывали, что тренер "Шахтера" Дарио Срна обратился к болельщикам посреди дороги.

"За несколько месяцев до игры выбираем отель, инспектируем стадион, планируем размещение команды", – говорит Евгений.

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Дарио Срна и Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

По каким требованиям выбирается отель, зачастую решает главный тренер "горняков".

"Что касается Луиша Каштру, то его основное требование – минимальное расстояние до стадиона, – говорит Чупрун. – Чтобы команда могла оперативно приехать на игру и потом или вернуться на ночлег, или сразу отправлялась в аэропорт".

Как мы сообщали, воскресный матч "Шахтера" с "Мариуполем" завершился с тем же счетом 1:1, что и недавняя игра "горняков" в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".

Ничью с "Мариуполем" объяснил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "В футболе все происходит очень внезапно. Команда отдавалась игре, но сегодня нам попался "Мариуполь", который очень хотел очки. Нам создали огромное количество проблем на поле. Очень сложно было играть на этом поле. Мы были не до конца организованны. Играли просто, чтобы играть, но не было качества. Мы только в самые последние минуты сумели прижать "Мариуполь".

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