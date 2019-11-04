Победная связка: игроком тура в УПЛ стал полузащитник "Александрии", а тренером – Висенте Гомес

Ковалец принес победу над "Мариуполем", а "Олимпик" выиграл в четырех турах кряду

Висенте Гомес / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец признан лучшим футболистом 13-го тура украинской Премьер-лиги, а тренером №1 стал наставник "Олимпика" Висенте Гомес. Ранее мы давали битву лидеров со львовскими клубами и другие матчи 13-го тура чемпионата Украины.

В матче против "Мариуполя" Ковалец оформил гол сам и сделал результативную передачу на партнера. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу "Александрии". Вы можете ознакомиться с обзором матча азовцев с "Александрией" в УПЛ: "Мариуполь" сделал то, что не удалось "Шахтеру". Всего же 26-летний игрок в сезоне-2019/20 забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 играх чемпионата Украины.

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"Олимпик" Висенте Гомеса в 13 туре снова победил – на этот раз сумел на выезде одолеть "Колос" – 2:1. Кроме того, дончане выиграли четыре последних матча в чемпионате. В следующем туре команда Висенте Гомеса примет дома "Александрию".

Смотрите также обзор матча "Олимпик" — "Десна" – 1:1

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