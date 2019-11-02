Битва лидеров со львовскими клубами и другие матчи УПЛ

Все о матчах 13-го тура УПЛ

Шахтер - Карпаты

В чемпионате Украины стартует 13-й тур внутреннего первенства. Лидер чемпионата "Шахтер" проведет свой поединок на выезде. Команда Каштру отправится во Львов и сыграет с "Карпатами".

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А вот коллектив Михайличенко останется дома. "Динамо" на НСК "Олимпийский" примет ФК "Львов" с новым главным тренером.

2 ноября, суббота

14:00. "Ворскла" – "Десна" ТК: "Футбол 2"

Букмекеры: 6.70 – 4.15 – 1.51

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14:00. "Карпаты" – "Шахтер" ТК: ZIK

Букмекеры: 14.00 – 7.50 – 1.18

3 ноября, воскресенье

14:00. "Александрия" – "Мариуполь" ТК: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.72 – 3.65 – 5.10

14:00. "Днепр-1" – "Зоря" ТВ: УНИАН

Букмекеры: 4.85 – 3.65 – 1.75

17:00. "Динамо" – "Львов" ТК: 2+2

Букмекеры: 1.14 – 7.30 – 24.00

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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