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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Битва лидеров со львовскими клубами и другие матчи УПЛ

2 ноября, 09:06

Все о матчах 13-го тура УПЛ

Шахтер - Карпаты

Шахтер - Карпаты

В чемпионате Украины стартует 13-й тур внутреннего первенства. Лидер чемпионата "Шахтер" проведет свой поединок на выезде. Команда Каштру отправится во Львов и сыграет с "Карпатами".

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А вот коллектив Михайличенко останется дома. "Динамо" на НСК "Олимпийский" примет ФК "Львов" с новым главным тренером.

2 ноября, суббота

14:00. "Ворскла" – "Десна" ТК: "Футбол 2"

Букмекеры: 6.70 – 4.15 – 1.51

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14:00. "Карпаты" – "Шахтер" ТК: ZIK

Букмекеры: 14.00 – 7.50 – 1.18

3 ноября, воскресенье

14:00. "Александрия" – "Мариуполь" ТК: "Футбол 1"

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Букмекеры: 1.72 – 3.65 – 5.10

14:00. "Днепр-1" – "Зоря" ТВ: УНИАН

Букмекеры: 4.85 – 3.65 – 1.75

17:00. "Динамо" – "Львов" ТК: 2+2

Букмекеры: 1.14 – 7.30 – 24.00

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
12
11
1
0
36
6
30
34
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
12
2
4
6
9
16
-7
10
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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Источник: Сегодня|Спорт

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