Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Реинкарнация "Львова": самый бразильский клуб Украины в "красном" матче обыграл "Ворсклу"

9 ноября, 19:35

Львовяне, не выигрывавшие с лета, добыли первую победу под руководством нового главного тренера

ФК "Львов" празднует победу

ФК "Львов" празднует победу / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся заключительный матч субботней сессии 14-го тура. ФК "Львов" покинул дно турнирной таблицы, обыграв на своем поле "Ворсклу" Виталия Косовского со счетом 2:0. Таким образом львовяне прервали свою безвыигрышную серию в Премьер-лиге, длившуюся 8 матчей. В последний раз до этого ФК "Львов" праздновал победу 26 августа, когда на выезде одолел "Днепр-1" (3:2).

Обзор матча "Львов" – "Ворскла" (2:0)

Отметим, что "Ворскла", ставшая теперь единолично худшей командой Премьер-лиги, доигрывала матч против "Львова" вдевятером. В первом тайме за два предупреждения у полтавчан был удален Луизао, а во второй половине красную карточку получил Мартыненко.

Читайте также: Пенальти в добавленное: "Карпаты" повторили чудо-камбэк "Шехтера" в игре с "Мариуполем"

Реклама

Победа над "Ворсклой" стала первой у руля "Львова" для армянина Егише Меликяна, которому в конце октября поручили поднимать самый бразильский клуб чемпионата Украины с последнего места после отставки Владимира Мазяра.

В тренде
Вулканическая ничья в матче "Динамо" – "Шахтер": видео шести голов, двух удалений и пенальти на Пятове

Статистика матча "Львов" – "Ворскла" (2:0)

Львов – Ворскла – 2:0
Голы: Абнер, 13, Пернамбуко, 41 (с пенальти)
Львов: Сарнавский – Люлька, Борзенко, Братков, Татарков – Сабино (Шина, 88), Приймак, Мартан – Педро, Абнер (Богунов, 67), Пернамбуко (Липе, 82)
Ворскла: Резник – Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Мельничук (Ребенок, 66) – Кравченко, Скляр (Петрович, 84) – Пердута, Луизао, Васин – Козыренко (Артур, 46)
Предупреждения: Луизао, Баенко, Скляр, Чеснаков, Кравченко, Мартыненко (все – Ворскла)
Удаления: Луизао, 34 (повторное предупреждение), Мартыненко, 81 (повторное предупреждение) – оба Ворскла

Читайте также: Сенсация в Чернигове: чемпионы мира чудом отстояли очко в матче с "Десной" – "Динамо" уже третье

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
3
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
13
4
2
7
10
25
-15
14
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П В
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
2
9
10
24
-14
11
Забитые 10
Пропущеные 24
Разница -14
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео голов чемпионат Украины Ворскла Полтава ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Львов": видеотрансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
1/8 финала Кубка Украины: только пять команд из Премьер-лиги вышли в четвертьфинал
1/8 финала Кубка Украины: только пять команд из Премьер-лиги вышли в четвертьфиналФутбол
Названо имя бразильца из
Названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" КиевЧУ по футболу
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Битва лидеров со львовскими клубами и другие матчи: все результаты 13-го тура чемпионата Украины
Битва лидеров со львовскими клубами и другие матчи: все результаты 13-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Команда УПЛ уволила тренера после поражения от клуба Первой лиги
Команда УПЛ уволила тренера после поражения от клуба Первой лигиЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...