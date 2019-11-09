Реинкарнация "Львова": самый бразильский клуб Украины в "красном" матче обыграл "Ворсклу"

Львовяне, не выигрывавшие с лета, добыли первую победу под руководством нового главного тренера

ФК "Львов" празднует победу / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся заключительный матч субботней сессии 14-го тура. ФК "Львов" покинул дно турнирной таблицы, обыграв на своем поле "Ворсклу" Виталия Косовского со счетом 2:0. Таким образом львовяне прервали свою безвыигрышную серию в Премьер-лиге, длившуюся 8 матчей. В последний раз до этого ФК "Львов" праздновал победу 26 августа, когда на выезде одолел "Днепр-1" (3:2).

Обзор матча "Львов" – "Ворскла" (2:0)

Отметим, что "Ворскла", ставшая теперь единолично худшей командой Премьер-лиги, доигрывала матч против "Львова" вдевятером. В первом тайме за два предупреждения у полтавчан был удален Луизао, а во второй половине красную карточку получил Мартыненко.

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Победа над "Ворсклой" стала первой у руля "Львова" для армянина Егише Меликяна, которому в конце октября поручили поднимать самый бразильский клуб чемпионата Украины с последнего места после отставки Владимира Мазяра.

Статистика матча "Львов" – "Ворскла" (2:0)

Львов – Ворскла – 2:0

Голы: Абнер, 13, Пернамбуко, 41 (с пенальти)

Львов: Сарнавский – Люлька, Борзенко, Братков, Татарков – Сабино (Шина, 88), Приймак, Мартан – Педро, Абнер (Богунов, 67), Пернамбуко (Липе, 82)

Ворскла: Резник – Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Мельничук (Ребенок, 66) – Кравченко, Скляр (Петрович, 84) – Пердута, Луизао, Васин – Козыренко (Артур, 46)

Предупреждения: Луизао, Баенко, Скляр, Чеснаков, Кравченко, Мартыненко (все – Ворскла)

Удаления: Луизао, 34 (повторное предупреждение), Мартыненко, 81 (повторное предупреждение) – оба Ворскла

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