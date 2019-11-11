"Шахтер" – "Динамо": лучшим игроком матча признан "украинский Муслим Магомаев"

Победный гол Кривцова в ворота "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Самым полезным игроком матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0), по оценкам аналитической компании InStat, признан защитник "горняков" Сергей Кривцов. Рейтинг эффективности его игры составил 369 баллов.

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Видео гола Кривцова в ворота "Динамо"

За матч с "Динамо" центрбек "горняков" Кривцов выполнил 75 тактико-технических действий с браком в 12 процентов. В активе защитника сборной Украины победный мяч "Шахтера", 11 выигранных единоборств из 13-ти, а также 10 отборов, перехватов и подборов.

"Мой гол? Это не случайность. Мы наигрываем на тренировках подачи с угловых. Это результат нашей работы, – заявил после матча с "Динамо" Сергей Кривцов. – Что касается нашего отрыва от "Динамо" в 13 очков, то, пока есть математические шансы догнать нас, мы не чемпионы. Мы не расслабляемся на пути к золотым медалям"

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Отметим, что Сергей Кривцов является едва ли не самым голосистым украинским футболистом. Смотрите, как защитник "Шахтера" исполняет песню Муслима Магомаева "Синяя вечность":

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В тройку лучших игроков поединка "Шахтер" – "Динамо" также вошли защитник дончан Исмаили (302 баллов) и полузащитник киевлян Владимир Шепелев (286 пунктов).

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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