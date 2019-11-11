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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Динамо": лучшим игроком матча признан "украинский Муслим Магомаев"

11 ноября, 11:33

Самый голосистый футболист Премьер-лиги получил по итогам "классико" статус Man of the Match

Победный гол Кривцова в ворота "Динамо"

Победный гол Кривцова в ворота "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Самым полезным игроком матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0), по оценкам аналитической компании InStat, признан защитник "горняков" Сергей Кривцов. Рейтинг эффективности его игры составил 369 баллов.

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Видео гола Кривцова в ворота "Динамо"

За матч с "Динамо" центрбек "горняков" Кривцов выполнил 75 тактико-технических действий с браком в 12 процентов. В активе защитника сборной Украины победный мяч "Шахтера", 11 выигранных единоборств из 13-ти, а также 10 отборов, перехватов и подборов.

"Мой гол? Это не случайность. Мы наигрываем на тренировках подачи с угловых. Это результат нашей работы, – заявил после матча с "Динамо" Сергей Кривцов. – Что касается нашего отрыва от "Динамо" в 13 очков, то, пока есть математические шансы догнать нас, мы не чемпионы. Мы не расслабляемся на пути к золотым медалям"

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Отметим, что Сергей Кривцов является едва ли не самым голосистым украинским футболистом. Смотрите, как защитник "Шахтера" исполняет песню Муслима Магомаева "Синяя вечность":

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В тройку лучших игроков поединка "Шахтер" – "Динамо" также вошли защитник дончан Исмаили (302 баллов) и полузащитник киевлян Владимир Шепелев (286 пунктов).

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
13
1
0
40
6
34
40
Забитые 40
Пропущеные 6
Разница 34
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
14
7
3
4
17
14
3
24
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
2
9
10
24
-14
11
Забитые 10
Пропущеные 24
Разница -14
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Кривцов

Источники: Сегодня|Спорт , zbirna.com

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