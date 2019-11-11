"Это подло! Я не стану молчать": Тайсон рассказал, почему показал ультрас "Динамо" средний палец

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Капитан "Шахтера" Тайсон прокомментировал скандал в матче с "Динамо", в котором он был удален за средний палец, показанный фан-сектору киевлян в ответ на звучавшие оттуда расистские оскорбления. Напомним, их жертвой, помимо Тайсона, также стал другой игрок дончан Дентиньо, как и Тайсон, не сдерживавший своих слез. В результате многочисленных проявлений расизма со стороны ультрас "Динамо" судья на время даже увел команды с поля, чего в украинском футболе за всю историю ранее не случалось.

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"Я никогда не стану молчать перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! – написал на своей странице в Instagram Тайсон. – Мои слезы были от негодования, обреченности и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас рано научили быть сильными и сражаться! Боритесь за свои права и за равенство! Моя роль – сражаться, бить себя в грудь, поднимать голову и продолжать сражаться всегда! В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения! Спасибо всем за поддержку! Мы продолжаем бой! Нет расизму!", – написал Тайсон

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При этом Тайсон добавил к своему посту цитату из песни Jesus Chorou в исполнении Racionais MC’s: "Я люблю свою расу, я борюсь за цвет, все, что я делаю – ради нас, ради любви".

Напомним, ранее прозвучала позиция "Шахтера" в отношении расизма со стороны ультрас "Динамо". "Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – заявили в донецком клубе.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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