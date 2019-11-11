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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Это подло! Я не стану молчать": Тайсон рассказал, почему показал ультрас "Динамо" средний палец

11 ноября, 00:46

Вся гамма эмоций капитана "Шахтера" - в одном посте. Эхо расистского скандала в игре "Шахтер" - "Динамо"

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Капитан "Шахтера" Тайсон прокомментировал скандал в матче с "Динамо", в котором он был удален за средний палец, показанный фан-сектору киевлян в ответ на звучавшие оттуда расистские оскорбления. Напомним, их жертвой, помимо Тайсона, также стал другой игрок дончан Дентиньо, как и Тайсон, не сдерживавший своих слез. В результате многочисленных проявлений расизма со стороны ультрас "Динамо" судья на время даже увел команды с поля, чего в украинском футболе за всю историю ранее не случалось.

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"Я никогда не стану молчать перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! – написал на своей странице в Instagram Тайсон. – Мои слезы были от негодования, обреченности и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас рано научили быть сильными и сражаться! Боритесь за свои права и за равенство! Моя роль – сражаться, бить себя в грудь, поднимать голову и продолжать сражаться всегда! В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения! Спасибо всем за поддержку! Мы продолжаем бой! Нет расизму!", – написал Тайсон

INSTAGRAM

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При этом Тайсон добавил к своему посту цитату из песни Jesus Chorou в исполнении Racionais MC’s: "Я люблю свою расу, я борюсь за цвет, все, что я делаю – ради нас, ради любви".

Напомним, ранее прозвучала позиция "Шахтера" в отношении расизма со стороны ультрас "Динамо". "Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – заявили в донецком клубе.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
13
1
0
40
6
34
40
Забитые 40
Пропущеные 6
Разница 34
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
14
7
3
4
17
14
3
24
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
2
9
10
24
-14
11
Забитые 10
Пропущеные 24
Разница -14
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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расизм чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Тайсон футболист

Источник: Сегодня|Спорт

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