Шевченко рассказал, нужно ли уезжать нашим молодым футболистам в зарубежные чемпионаты

Андрей Шевченко / Фото: AFP

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, стоит ли молодым футболистам уезжать в зарубежные клубы. Ранее мы писали, что Шевченко "атакует" достижение Лобановского.

"Стоит ли игрокам уезжать в Европу, должен решать прежде всего президент клуба. У каждого из них есть свои амбиции. У нас есть два клуба – "Шахтер" и "Динамо": они амбициозны, хотят играть на хорошем уровне – в Лиге чемпионов или во втором по значимости еврокубке – Лиге Европы. И решение по продаже того или иного игрока, прежде всего, прерогатива президента", – отметил наставник.

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"С другой стороны, украинский чемпионат потерял очень многое за последние шесть-семь лет. Это однозначно, и вы прекрасно знаете, с чем это связано. Поэтому если у нас есть молодые перспективные игроки, у которых есть предложения из зарубежных клубов, где они могли бы получить хорошую игровую практику, думаю, есть смысл попробовать. Но важно, чтобы мы поднимали свой чемпионат, а не сознательно отказывались от него", – рассказал Андрей Шевченко.

Смотрите, как Украина играла с Нигерией и Литвой:



"Нам в этой стране жить, и наше поколение должно сделать все от себя зависящее, чтобы максимально поднять престиж своего национального чемпионата. Чтобы футболисты не отворачивались от него. Чтобы молодые игроки стремились в нем играть. Для этого нужно сделать качественный тренерский запас. За счет этого в будущем мы сможем улучшить наш чемпионат", – подытожил главный тренер.

Напомним, для выхода в финальную часть Евро-2020 "сине-желтым" осталось сделать всего полтора шага – одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5: смотрите все расклады для сборной Украины.

Как мы писали ранее, Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом - официально. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Также мы разобрали товарищеский поединок Украины с Нигерией. "Зинченко уникален, а Лунин готов стать № 1", – заявил после спарринга с африканцами эксперт Олег Федорчук.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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