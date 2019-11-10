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Скандал в Мариуполе: вратарь "Карпат" показал трибунам средний палец после матча

10 ноября, 01:12

За скандальный жест голкипер получил красную карточку уже в подтрибунном помещении

Олег Кудрик

Олег Кудрик / Фото: Facebook

23-летний голкипер "Карпат" Олег Кудрик получил красную карточку уже в подтрибунном помещении по окончании матча 14-го тура Премьер-лиги с "Мариуполем" (2:2), сообщает канал "Футбол 1". Вратарь, уходя с поля, показал кому-то на трибунах средний палец. Сперва Кудрик указал на свои перчатки, а затем продемонстрировал характерный жест со средним пальцем, попавший в кадр во время телетрансляции.

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Скандальный жест Олега Кудрика

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При этом в протоколе субботнего матча "Мариуполь" – "Карпаты" на официальном сайте украинской Премьер-лиги о красной карточке Олегу Кудрику пока ничего не сказано.

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Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" – "Карпаты" завершился со счетом 2:2. Львовяне, проигрывая по ходу матча 0:2, смогли отыграть два пропущенных мяча благодарю дублю Егора Назарины, забившего спасительный для гостей гол с пенальти на третьей добавленной минуте.

Отметим, что месяц назад за средний палец был удален легионер "Львова" Педро Витор – в октябрьской игре с "Зарей" бразильский полузащитник показал неприличный жест Иванисене, которого накануне Шевченко вызвал в сборную Украины.

Видео "жеста" Педро – на 32-й секунде

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красная карточка чемпионат Украины ФК Мариуполь Карпаты Львов Олег Кудрик жест средний палец

Источник: Сегодня|Спорт

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