Скандальный жест Тайсона: в КДК прокомментировали наказание бразильца

За средний палец, показанный в ответ на расистские оскорбления, капитан "Шахтера" пропустит один матч

Тайсон - в строю / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ответственный секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко прокомментировал решение о наказании капитана "Шахтера" Тайсона за жест в матче с "Динамо" 10 ноября. Как мы сообщали ранее, Тайсон получил 1 матч дисквалификации и еще 2 условно за то, что – в ответ на расистские оскорбления со стороны ультрас "Динамо" – показал им средний палец.

Смотрите видео скандального момента

"Для нас основными доказательствами были официальные рапорты с матча, – заявил секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета Игорь Грищенко. – Мы ознакомились с видео, распространенным в интернете, увидели реакцию футболистов "Динамо" и обратили внимание на действия арбитра. Это все в комплексе дало нам комфортную уверенность в нашем решении. Мы давали оценку. В рамках этого эпизода Тайсон получил красную карточку за свой жест. Мы получили письмо от FIFPro с просьбой аннулировать красную карточку Тайсона. Обратили внимание на обращение FIFPro и огласку в мире, резонанс".

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"Мы учли обстоятельства и единогласно приняли решение, что Тайсон должен получить наказание, и он его получил в виде одного матча. Считаю, что решение достаточно взвешенное и справедливое", – подытожил Игорь Грищенко

Обзор скандального матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Напомним, ранее представитель ультрас "Динамо" Декстер заявил, что расистский скандал на украинском "классико" возник, по его версии, из-за ошибки восприятия звуков, которые издавали фанаты киевского клуба. Дескать, на самом деле, обезьяноподобными "уханьями" они не оскорбляли игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо, а поддерживали вымирающий вид птиц – пятнистых сов. Однако в КДК к этим аргументам не прислушались и "за расистские выкрики, а именно за имитацию криков обезьян", звучавших из фан-сектора "Динамо", наказали столичный клуб проведением одного матча без зрителей и штрафом в 500 000 гривен.

В "Динамо" уже заявили, что намерены обжаловать это решение.

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