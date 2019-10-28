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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Суркис затеял усиление: "Динамо" заберет у "Зари" двух самых забивных игроков

28 октября, 13:59

Киевский клуб намерен вернуть из аренды в луганской команде Богдана Леднева и Назария Русина

Богдан Леднев

Богдан Леднев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил о намерении забрать из аренды у "Зари" Богдана Леднева и Назария Русина, принадлежащих столичному клубу. Оба игрока, кстати, отличились на уикенде – их "Заря", балуясь, разбила в пух и прах "Ворсклу".

Заявление Игоря Суркиса не удивительно, учитывая тот факт, что в нынешнем сезоне Леднев и Русин являются самыми забивными футболистами луганчан. На счету Богдана – семь голов, Назария – шесть. Для сравнения: лучшим снайпером "Динамо" в сезоне 2019/2020 является Артем Беседин, в активе которого пять забитых мячей.

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"Очень рады за Леднева, Русина и Тымчика, которые играют. Это наши потенциальные усиления, – заявил в эфире "Профутбола" президент "Динамо" Игорь Суркис. – Они набираются опыта и, вполне возможно, что если не зимой, то летом обязательно Леднева и Русина заберем. Леднев сейчас в очень хорошей форме. Он показывал качественный футбол и тогда, когда мы его приглашали в "Динамо". Он был отдан в аренду только с одной целью – играть и набираться опыта"

Смотрите, как Леднев забивает за "Зарю"

Смотрите, как Русин забивает за "Зарю"

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
12
11
1
0
36
6
30
34
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
12
2
4
6
9
16
-7
10
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Напомним, в матче 12-го тура Премьер-лиги "Динамо" сыграло вничью с "Карпатами", забив не только в чужие ворота, но и в свои. Итогом поединка стал счет 1:1 на табло НСК "Олимпийский".

При этом в игре с "Карпатами" "Динамо" пробило зрительское дно сезона. Матч, в котором киевляне не сумели одолеть одного из аутсайдеров чемпионата, посетило всего 5 085 человек.

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Игорь Суркис Богдан Леднев Назарий Русин

Источник: Телеканал "2+2"

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