Суркис затеял усиление: "Динамо" заберет у "Зари" двух самых забивных игроков

Богдан Леднев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил о намерении забрать из аренды у "Зари" Богдана Леднева и Назария Русина, принадлежащих столичному клубу. Оба игрока, кстати, отличились на уикенде – их "Заря", балуясь, разбила в пух и прах "Ворсклу".

Заявление Игоря Суркиса не удивительно, учитывая тот факт, что в нынешнем сезоне Леднев и Русин являются самыми забивными футболистами луганчан. На счету Богдана – семь голов, Назария – шесть. Для сравнения: лучшим снайпером "Динамо" в сезоне 2019/2020 является Артем Беседин, в активе которого пять забитых мячей.

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"Очень рады за Леднева, Русина и Тымчика, которые играют. Это наши потенциальные усиления, – заявил в эфире "Профутбола" президент "Динамо" Игорь Суркис. – Они набираются опыта и, вполне возможно, что если не зимой, то летом обязательно Леднева и Русина заберем. Леднев сейчас в очень хорошей форме. Он показывал качественный футбол и тогда, когда мы его приглашали в "Динамо". Он был отдан в аренду только с одной целью – играть и набираться опыта"

Смотрите, как Леднев забивает за "Зарю"

Смотрите, как Русин забивает за "Зарю"

Напомним, в матче 12-го тура Премьер-лиги "Динамо" сыграло вничью с "Карпатами", забив не только в чужие ворота, но и в свои. Итогом поединка стал счет 1:1 на табло НСК "Олимпийский".

При этом в игре с "Карпатами" "Динамо" пробило зрительское дно сезона. Матч, в котором киевляне не сумели одолеть одного из аутсайдеров чемпионата, посетило всего 5 085 человек.

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