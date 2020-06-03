"Ткните себя в глаз пальцем – и пусть у вас не слезится": жена Степаненко заступилась за футболиста

В минувшие выходные возобновился чемпионат Украины по футболу. В центральном матче тура "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо" после карантина. Победа "горняков" выглядит закономерной, хотя в поединке не обошлось без неоднозначных эпизодов.

Еще при счете 0:0 мяч влетел в ворота "Шахтера", но рефери его отменила. После просмотра видео Катерина Монзуль зафиксировала нарушение динамовского защитника Дениса Попова против хавбека чемпионов Тараса Степаненко. Сразу после матча Степаненко рассказал о самом спорном моменте игры "Шахтер" – "Динамо".

Однако не все согласились с решением главного арбитра. Даже бывший игрок "Шахтера" выступил против отмены гола "Динамо". В этой ситуации пресечь все разговоры решила Маргарита Степаненко – жена пострадавшего футболиста. Во вторник вечером она разместила в Instagram фотографию части лица своего мужа с пострадавшим глазом. И сопроводила ее обвинительным текстом к "обидчикам" Тараса.

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Смотрите обзор воскресного матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо"

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