В один голос: динамовец опередил капитана "Шахтера" в борьбе за звание лучшего игрока тура

Экспертный совет Премьер-лиги отметил Виталия Миколенко за победный гол в ворота "Александрии"

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Украины. Его гол принес киевлянам минимальную победу над "Александрией", позволившую Алексею Михайличенко впервые выйти на чистое второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Напомним, гол, забитый 20-летним Виталием Миколенко в ворота "Александрии", стал для него дебютным в украинской Премьер-лиге. Чтобы открыть счет личным мячам в чемпионате Украины, защитнику "Динамо" понадобилось провести в высшем дивизионе страны 37 поединков.

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По результатам опроса на лучшего игрока 11-го тура Премьер-лиги, Виталий Миколенко на один голос опередил капитана "Шахтера" Тайсона, отличившегося дублем в матче с "Колосом".

Обзор матча "Шахтер" – "Колос" (6:0)

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Отметим, что в состав экспертного совета, определяющего лучших футболистов в Премьер-лиге, входят Леонид Буряк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев, Олег Венглинский, Игорь Шуховцев и Йожеф Сабо.

Как мы писали ранее, лучшим тренером 11-го тура УПЛ признан Виктор Скрипник. Его "Заря", проигрывая по ходу матча, одержала волевую победу над "Десной".

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