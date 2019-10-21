Защитник "Динамо" назвал главное отличие Михайличенко от Хацкевича

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев после 5-матчевой серии "сухих" побед в УПЛ при Алексее Михайличенко назвал главное отличие нынешней игры столичной команды от той, которая была при предыдущем тренере – Александре Хацкевиче. Напомним, ранее Хацкевич признался, что зря не ушел из "Динамо" летом.

"Алексей Михайличенко изменил требования, – признался Александр Караваев. – Мы должны больше на поле работать, чтобы всей командой вперед и назад, друг за друга. Не раскачиваться, а с первых минут на максимальных скоростях играть. Должна быть агрессия. Верим ли мы еще в чемпионство? Конечно, верим. Все адекватно понимают, что отставание очень большое. Но только первый круг закончился, потом второй и еще два. Все возможно"

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Как мы писали ранее, "Динамо" теряет самого татуированного футболиста УПЛ перед игрой с "Шахтером". Венгерский защитник Тамаш Кадар, которого оценивают в 4,5 млн евро, выбыл из строя из-за мышечной травмы и, скорее всего, не сыграет против "горняков" в 1/8 Кубка Украины 30 октября.

Также сообщалось, что Дарио Срна заинтриговал большим трансфером "Шахтера". О громком новичке "горняков" объявят после поединка Лиги чемпионов с загребским "Динамо".

Смотрите, как киевское "Динамо" при Александре Хацкевиче обыгрывало "Шахтер" в матче за Суперкубок-2019:

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