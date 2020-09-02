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В Украину вернулся "Царь", который собирается стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ

2 сентября, 16:31

Елена Павлова Елена Павлова

Евгений Селезнев будет выступать за "Колос" под 11-м номером

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев стал игроком клуба Премьер-лиги "Колос". Теперь уже официально. Команда из Ковалевки, которая вскоре дебютирует в Лиге Европы, провела презентацию 35-летнего форварда.

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В новом клубе Селезнев будет играть под 11-м номером. По словам, президента "Колоса" Андрея Засухи, продолжительность сотрудничества между клубом и футболистом зависит от его выступлений: "Его физическое состояние покажет. Если он не забьет свои 15 голов за один год и захочет играть еще, то добро пожаловать".

Ранее в СМИ ходили слухи, что Евгений Селезнев перейдет к Мирче Луческу в "Динамо". По информации "ТаТоТаке", макеевчанин, несмотря на солидный как для футболиста возраст, был интересен Мирче Луческу.

Евгений Селезнев/Фото Bursaspor

Евгений Селезнев/Фото Bursaspor

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Добавим, что в минувшем сезоне Евгений Селезнев выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Турции, в сумме забив за "Бурсаспор" 13 голов в 32 матчах. Но украинский форвард по прозвищу "Царь" хотел закончить карьеру в Украине.

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Сегодня|Спорт

В Премьер-лиге Евгений защищал цвета киевского "Арсенала", донецкого "Шахтера" и "Днепра" и забил 111 голов. Рекорд принадлежит Максиму Шацких – 124. Но уже в этом сезоне Селезнев может его побить стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

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Напомним, что "Колос" занял шестое место в УПЛ и получил путевку в квалификацию Лигу Европы за счет победы в раунде плей-офф. Теперь 17 сентября украинский клуб сыграет с греческим "Арисом" на выезде.

Смотрите, как Селезнев дебютировал за "Малагу"

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чемпионат Украины Евгений Селезнев нападающий премьер-лига Колос Ковалевка
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