Виктор Скрипник не уйдет из "Зари" в "Динамо" – тренер заверил луганских футболистов

После завершения чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" уволило своего тренера Алексея Михайличенко, а одним из главных кандидатов на освободившееся место является наставник "Зари" Виктор Скрипник. Возможный уход тренера прокомментировал полузащитник луганского клуба Дмитрий Хомченовский.

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"Отвлекают ли нас слухи об уходе Виктора? Вообще-то нет, так как тренер нас заверил, что он будет с нами. И мы ему верим. За Виктора Анатольевича готовы положить все, что есть! А что касается слухов… Они всегда были, есть и будут, однако это вовсе не значит, что в них нужно верить", – цитирует футболиста UA-Football.

Виктор Скрипник и Дмитрий Хомченовский / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Ранее также появилась информация, что Сергей Ребров получил предложение возглавить "Динамо"и взял паузу для размышления. Однако при этом источники в киевском клубе утверждают, что президент "Динамо" Игорь Суркис ориентируется на иностранных специалистов.

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Сам бывший защитник сборной Украины Виктор Скрипник пока ничего не комментирует – тренер уехал к семье в Германию. А вы можете поучаствовать в опросе: кто должен стать новым тренером киевлян?

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