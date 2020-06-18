За швы и страдания Сидорчука полузащитник "Зари" получил три матча дисквалификации

Хорватский полузащитник луганской "Зари" Ловро Цвек получил три матча дисквалификации за очень опасный фол в матче с киевским "Динамо" в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги. Подопечные Алексея Михайличенко отпраздновали победу со счетом 3:1, а хозяева доигрывали в меньшинстве.

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Напомним, что в напряженном поединке за второе место в турнирной таблице чемпионата в Запорожье Цвек прямой ногой ударил капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, после чего хорват получил прямое удаление.

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Оказалось, что хавбек "Зари" пробил щиток Сергея, и из раны на ноге динамовца пошла кровь. Партнеры после столкновения унесли киевского полузащитника с поля, а рану Сидорчуку зашивали прямо в раздевалке. Однако все обошлось без перелома, а швы киевлянина снимут через неделю.

Сам Сидорчук не в обиде на Цвека: "Думаю, соперник не специально разорвал мне ногу". Отметим, что 24-летний хорват перешел в "Зарю" в январе 2020 года и успел отыграть восемь встреч. Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги у "Динамо" после победы над "Зарей" – 52 очка, у луганского клуба осталось 49 баллов.

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В рамках 27 тура команда Виктора Скрипника встретится с "Десной" 21 июня, в киевляне на следующий день, 22 июня, примут в столице аутсайдера первой шестерки – "Колос". Помимо игры с черниговцами, Ловро пропустит поединок с "Шахтером" и "Александрией".

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