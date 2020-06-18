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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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За швы и страдания Сидорчука полузащитник "Зари" получил три матча дисквалификации

18 июня, 17:50

Елена Павлова Елена Павлова

Нарушение Цвека выглядело очень страшно, но динамовцу удалось избежать перелома

Хорватский полузащитник луганской "Зари" Ловро Цвек получил три матча дисквалификации за очень опасный фол в матче с киевским "Динамо" в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги. Подопечные Алексея Михайличенко отпраздновали победу со счетом 3:1, а хозяева доигрывали в меньшинстве.

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Напомним, что в напряженном поединке за второе место в турнирной таблице чемпионата в Запорожье Цвек прямой ногой ударил капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, после чего хорват получил прямое удаление.

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Оказалось, что хавбек "Зари" пробил щиток Сергея, и из раны на ноге динамовца пошла кровь. Партнеры после столкновения унесли киевского полузащитника с поля, а рану Сидорчуку зашивали прямо в раздевалке. Однако все обошлось без перелома, а швы киевлянина снимут через неделю.

Сам Сидорчук не в обиде на Цвека: "Думаю, соперник не специально разорвал мне ногу". Отметим, что 24-летний хорват перешел в "Зарю" в январе 2020 года и успел отыграть восемь встреч. Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги у "Динамо" после победы над "Зарей" – 52 очка, у луганского клуба осталось 49 баллов.

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В рамках 27 тура команда Виктора Скрипника встретится с "Десной" 21 июня, в киевляне на следующий день, 22 июня, примут в столице аутсайдера первой шестерки – "Колос". Помимо игры с черниговцами, Ловро пропустит поединок с "Шахтером" и "Александрией".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
26
5
7
14
19
41
-22
22
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П П Н Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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травма нарушение Динамо Киев дисквалификация Заря Луганск Сергей Сидорчук Ловро Цвек

Источники: Сегодня|Спорт , Украинская ассоциация футбола

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